Lee tu horóscopo diario del 28 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con Luna creciente aprovecha a conectarte con los demás, la comunicación será fácil con trabajo. Recompones la agenda laboral con éxito y mejoras, demostrando que cuando te enfocás en lo que hacés bien, nadie puede frenarte.

Tauro : Empiezas a ver que tus proyectos dan sus frutos con luna creciente, aumenta la energía. Te asocias con alguien y los planes dan resultados positivos y viajas, confirmando que tu constancia siempre termina rindiendo frutos reales.

Géminis : La luna creciente en tu signo amigo te hace desbordar de reuniones e intercambios positivos. Lo que te suma cuenta y triunfa tu saber, tus palabras separan y organizan, abriendo una puerta nueva hacia tu merecido reconocimiento.

Cáncer : La luna creciente aumenta el trabajo. Respuestas afectivas que responden a tus deseos más profundos. Tomas la decisión de un viaje con salida al agua, y ese movimiento trae sanación y alivio a tu mundo emocional.

Leo : La relación con el trabajo en pareja o sociedad mejora, con una creciente es tiempo de diálogo. Te dedicas a crecer con éxito. Eres la suerte de la empresa y logras éxito, reafirmando tu papel como líder nato que todo lo vuelve brillo.

Virgo : Encuentras mejoras y crecimiento, cambiando lo que no te sirve para tomar el camino correcto. Recibes aumento en tu trabajo y ganas más lugar, confirmando que tu disciplina es el motor que sostiene tus avances.

Libra : Mejoras los planes con la luna creciente en un signo de aire y agua, te ayudan a sumar a gente de tu pasado para incluir lo nuevo. Una compra activa tu plan laboral, y ese paso marca el inicio de una etapa más próspera y segura.

Escorpio : Recibes respuestas laborales mejores con la luna creciente, aumentan mucho los proyectos. Aparece gente que ayuda. Ordenas tu dinero para que tu empresa crezca más, equilibrando el dar y el recibir en todos los niveles.

Sagitario : Novedades de trabajo con luna creciente. Estar brillando es lo que mereces. El trabajo es TODO y mucho más. Logras disfrutar mucho cada cosa que sientes favorable, y tu alegría contagia oportunidades que multiplican tu éxito.

Capricornio : La luna en cuarto creciente te ubica en un excelente lugar para las relaciones y te destacas en lo profesional. Rueda de la fortuna en el dinero. Compras un bien material, consolidando una base firme para el futuro que estás construyendo.

Acuario : Tienes grandes ideas en tu trabajo y profesión, hoy con luna creciente en tu signo te destacas. Tu socio te sorprende. Organizas un viaje de trabajo y eso te abre nuevas puertas que amplían tu visión y tu influencia.