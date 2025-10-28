Lee tu horóscopo diario del 28 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: Con Luna creciente aprovecha a conectarte con los demás, la comunicación será fácil con trabajo. Recompones la agenda laboral con éxito y mejoras, demostrando que cuando te enfocás en lo que hacés bien, nadie puede frenarte.
Tauro: Empiezas a ver que tus proyectos dan sus frutos con luna creciente, aumenta la energía. Te asocias con alguien y los planes dan resultados positivos y viajas, confirmando que tu constancia siempre termina rindiendo frutos reales.
Géminis: La luna creciente en tu signo amigo te hace desbordar de reuniones e intercambios positivos. Lo que te suma cuenta y triunfa tu saber, tus palabras separan y organizan, abriendo una puerta nueva hacia tu merecido reconocimiento.
Cáncer: La luna creciente aumenta el trabajo. Respuestas afectivas que responden a tus deseos más profundos. Tomas la decisión de un viaje con salida al agua, y ese movimiento trae sanación y alivio a tu mundo emocional.
Leo: La relación con el trabajo en pareja o sociedad mejora, con una creciente es tiempo de diálogo. Te dedicas a crecer con éxito. Eres la suerte de la empresa y logras éxito, reafirmando tu papel como líder nato que todo lo vuelve brillo.
Virgo: Encuentras mejoras y crecimiento, cambiando lo que no te sirve para tomar el camino correcto. Recibes aumento en tu trabajo y ganas más lugar, confirmando que tu disciplina es el motor que sostiene tus avances.
Libra: Mejoras los planes con la luna creciente en un signo de aire y agua, te ayudan a sumar a gente de tu pasado para incluir lo nuevo. Una compra activa tu plan laboral, y ese paso marca el inicio de una etapa más próspera y segura.
Escorpio: Recibes respuestas laborales mejores con la luna creciente, aumentan mucho los proyectos. Aparece gente que ayuda. Ordenas tu dinero para que tu empresa crezca más, equilibrando el dar y el recibir en todos los niveles.
Sagitario: Novedades de trabajo con luna creciente. Estar brillando es lo que mereces. El trabajo es TODO y mucho más. Logras disfrutar mucho cada cosa que sientes favorable, y tu alegría contagia oportunidades que multiplican tu éxito.
Capricornio: La luna en cuarto creciente te ubica en un excelente lugar para las relaciones y te destacas en lo profesional. Rueda de la fortuna en el dinero. Compras un bien material, consolidando una base firme para el futuro que estás construyendo.
Acuario: Tienes grandes ideas en tu trabajo y profesión, hoy con luna creciente en tu signo te destacas. Tu socio te sorprende. Organizas un viaje de trabajo y eso te abre nuevas puertas que amplían tu visión y tu influencia.
Piscis: La combinación del Sol en Escorpio y la luna en Acuario te activan para que solo cuentes con los que te aman de verdad. Un proyecto empieza a tomar forma con mucha paciencia, y ves cómo tu talento empieza a ser reconocido de verdad.
Fuente: Jimena La Torre.