Lee tu horóscopo diario del 17 de septiembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con la Luna entrando en Leo, tu manera de expresarte gana fuerza y convicción. Llegan recompensas importantes en lo laboral. Tu liderazgo brilla y te abre puertas que antes parecían cerradas a la hora de nuevos compromisos.

Tauro : La Luna en Leo potencia tu comunicación y abre mejoras en temas de trabajo y de estudios profesionales. Tomas control y afianzas tu posición profesional. La seguridad que transmites genera confianza en tu entorno.

Géminis : Este tránsito lunar en el signo más ardiente te vuelve más dinámico y lleno de iniciativa. Te destacas y logras imponerte en distintos ámbitos. Tus ideas rápidas y originales encuentran eco en los demás.

Cáncer : Con la Luna en tu signo siguiente, Leo, sobresales en la forma de comunicarte en lo laboral. Aparecen instantes cargados de romance y emoción. La calidez de tu palabra se convierte en un puente con otros.

Leo : La Luna en tu signo realza tus dones y te permite brillar en tu profesión. Aunque implique esfuerzo, organizas tu trabajo con éxito. Tu magnetismo atrae apoyo y admiración a tu alrededor de tus próximos proyectos.

Virgo : La influencia de la Luna en Leo abre la posibilidad de encontrar un socio o pareja clave. Aparece la persona ideal para avanzar junto a ti. El trabajo compartido será más productivo que el individual.

Libra : La pasión y determinación de Leo, bajo la Luna, activan tu voluntad y tu manera de actuar. Mejoras proyectos y avanzas en colaboración con otros. Un plan colectivo te inspira y te motiva a crecer.

Escorpio : Con la Luna en Leo surgen oportunidades laborales donde puedes sobresalir. Es momento de cortar lo que ya no te sirve. Tu decisión firme será la llave de un nuevo comienzo en un proyecto profesional.

Sagitario : La Luna leonina te empuja a concluir tareas que dependen de una buena comunicación. Administras más responsabilidades con soltura. Tu optimismo contagia y hace que todo fluya más ligero.

Capricornio : La Luna en Leo impulsa tu carrera y favorece alianzas profesionales con buena comunicación. Tu constancia genera crecimiento y éxito. Los frutos de tu esfuerzo empiezan a ser reconocidos.

Acuario : La Luna en oposición te lleva a reestructurar el trabajo en pareja y mejorar el diálogo. Concretas proyectos y aseguras estabilidad en lo laboral. La cooperación será clave para alcanzar tus metas.