Hace radio desde sus 11 años y llegó a Buenos Aires para cumplir su sueño. Estudió, se recibió y como locutor y animador, la rompe hace 15 años en Los 40.

Sin embargo, Juani Martínez, con cuatro décadas recién cumplidas, decidió dar un paso al costado.

En diálogo con Ciudad, explicó los motivos.

Con todo el dolor y el amor del mundo decidí dar un paso al costado. Sé que fue la intención de la radio incluirme pero no podía por tiempos. Prioricé la familia y las otras actividades que dependen muchísimo de mí.

-¿Por qué te vas de la radio después de 15 años?

-Mirá, tuvimos un diálogo diálogo muy cordial en en el que me hicieron una propuesta para hacer un programa que me iba a llevar más tiempo y la verdad que por cuestiones personales no puedo hacerlo.

-Contame.

-Tengo otros laburos, otras empresas con otros proyectos. Y además, justo me iba a coincidir con en el horario en el que estoy cenando con mis hijos (los mellizos Baltazar y Matilde). Me gusta prestarles atención. Siempre necesitan mucho de sus padres pero a sus 10 años están con todas las preguntas y hay que estar.

Es un punto final después de 15 años. Llegué sin ningún nombre, sin nada y me voy muy reconocido y con un amor increíble de la gente que me voy a guardar para siempre en mi corazón.

-¿Cómo fue decirles que no después de tanto tiempo?

-Agradecí que quieran contar conmigo pero no me iba a poder subir al proyecto. Con todo el dolor y el amor del mundo decidí dar un paso al costado.

Sé que fue su intención incluirme pero no podía por tiempos. Prioricé la familia y las otras actividades que dependen muchísimo de mí.

-¿Qué balance hacés después de todos estos años al aire?

-Es un punto final después de 15 años. Llegué sin ningún nombre, sin nada y me voy muy reconocido dentro de la empresa, soy una de las caras de la marca.

Y por supuesto con un amor increíble de la gente que me voy a guardar para siempre en mi corazón.

Su proyecto más tierno

Además de sus otros desafíos personales y laborales, Juani Martínez cumplirá en pocos días con un rito muy importante, junto a su pareja Florencia Pérez Alija, con quien comparte la vida hace tres años.

-¿Cómo te preparás para el casamiento con Flor?

-Va a ser este viernes 28, en el registro civil de la calle Uruguay. Después de estos años, daremos este paso. Va a ser muy íntimo, con nuestros hijos. Nos casamos los dos por segunda vez y volvemos a apostar.

-¿Cada uno seguirá viviendo en su ciudad?

-Sí. Ella vive en Mendoza y yo en Buenos Aires. Cada uno tiene hijos con sus actividades en sus lugares, entonces por ahora sigue siendo así.