Lucía y Mateo ingresaron a la casa de Por Amor o Por Dinero, el reality de eltrece, gracias al voto popular, y con el tiempo se volvieron una de las parejas más polémicas de la casa.

Fueron los primeros en comprar una noche en el VIP tras una subasta, apenas dos días después de su ingreso, y se caracterizaron siempre por su frescura y su amoroso vínculo, aunque también se ganaron unos cuantos enemigos dentro del certamen.

En una charla distendida con Ciudad, la pareja ahondó en sus planes a futuro, cómo ven el reality de afuera, qué vivieron adentro de la casa y cómo es su fogoso vínculo.

Por: Estefania Lisi

- Lucía, Mateo, ¿cómo están? Después de salir de la casa, ¿cómo se sienten?

- Bien, la verdad nos tomó como sorpresa, estuvimos un poco sorprendidos, pero ahora la verdad estamos surfeando la ola, estamos disfrutando de estar un poco afuera, de verlo como televidentes.

Estábamos extrañando un poco las cosas que estaban pasando afuera, pero la verdad que teníamos muchas ganas de seguir y por eso jugamos como jugamos, porque realmente estábamos confiados de que lo que estábamos haciendo dentro estaba bueno y que la gente del otro lado lo estaba apoyando.

Pero ahora nos toca verlo de afuera, disfrutarlo desde afuera y hacer fuerza para que la gente quiera que volvamos a entrar.

- Bueno, ¿les gustó la experiencia en la reality? ¿Les gustaría estar en otro o en este mismo si vuelven?

- Sí, la verdad que nos encantó la experiencia tele, estuvimos muy contentos, era como la primera vez de un reality. Compartirlo juntos la verdad que fue una experiencia que no me la voy a olvidar nunca, pasaron cosas que como pareja fueron tan lindas como un tatuaje, así que la verdad que la pasamos bien.

Lucía y Mateo de Por Amor o Por Dinero.

- ¿Se lo hicieron adentro de la casa?

- Sí, un tatuaje dentro de la casa, es el nombre de ella en coreano. Ahora lo estoy curando todavía.

- Ay, divino.

- Significa varias cosas para mí. La verdad que fue re lindo haber participado del reality, es nuestra primera experiencia en televisión y encima juntos.

Convivir salió súper bien, era lo que yo más tranquilo estaba, que es que nuestro amor y nuestro vínculo iba a ser súper fuerte.

Lo difícil capaz fue convivir con otras parejas o con otras maneras de vincularse, otras energías, pero bueno, ahora lo que nos toca es hacer fuerza desde acá afuera nuevamente para que la gente diga “¡Uy, qué ganas de que estos chicos entren de nuevo y llenen de luz la casa!”.

- Ustedes fueron la primera pareja en comprar una noche en el VIP. ¿Cómo estuvo eso? ¿Les gustó? ¿Lo volverían a hacer? ¿O fue como una experiencia del principio de, “bueno, hagamos esto”? Como estrategia...

- La verdad que apenas llegamos queríamos ir al VIP, fuimos al VIP y ese día que entramos tuvimos un conflicto, una pelea, que la verdad nos costó un poco disfrutar porque como que la mente ahí nos jugó en contra.

- ¿Entre ustedes?

- No, con otra pareja. Entonces ese día no lo pudimos disfrutar realmente y fue el único día que estuvimos en el VIP. Creo yo que es la única espina como que realmente nos quedó, que es ir al VIP, estar una semana, gozarlo, disfrutarlo, vivirlo, pasarla bien. Esa suerte.

- Esa noche de subasta fue la primera subasta del VIP. Nosotros empezamos a levantar el cartelito como locos porque queríamos estar ahí. La primera noche lo festejamos y lo disfrutamos muchísimo, pero lamentablemente como dice Lu, al día siguiente tuvimos un altercado con otra pareja y no pudimos disfrutarlo al máximo.

Así que si tenemos la oportunidad de volver a entrar, creo que lo que vamos a hacer, además de armar un poco de lío, es ir por el VIP.

CÓMO SON LUCÍA Y MATEO A LA HORA DE VINCULARSE: ¿PAREJA ABIERTA O MONOGAMIA?

- ¿Alguna vez se les pasó por la cabeza hacer un swinging ahí adentro de la casa, intercambiar parejas?

- No, creo que por ahora somos muy “monogamia o bala”. Somos más de ese estilo, pero nada, todo se puede charlar, todo puede estar ahí.

- No es lo nuestro por ahora, no sabemos que puede llegar a ser el día de mañana. Disfrutamos mucho nuestra compañía, estamos muy bien juntos y creo que también el reality no lo pedía por ese lado y las parejas que estaban del otro lado difícilmente hubiesen accedido o por lo menos no nos mostraron esas facetas.

Me parece que no encaramos por ese lado, pero si en algún momento puede llegar a ser una estrategia para que ellos se mareen un poquito, lo podemos hacer.

- Bueno, bien. Y afuera del reality, ¿hicieron alguna vez un trío o algo en conjunto?

- No, la verdad que no. No, por el momento, cada uno tiene sus experiencias, pero juntos todavía no hemos hecho nada.

Las primeras tres parejas salvadas de Por amor o por dinero (Foto: captura Eltrece)

- Esta es la primera vez que habían convivido, antes no, ¿no?

- Nosotros trabajamos, somos artistas y cuando nos vamos de gira solemos convivir. Estuvimos cuatro meses conviviendo en Corea, que eso fue una experiencia increíble.

Pero cuando volvemos acá a Capital, él vive en La Plata, yo vivo en Capital y ahí cada uno vive en su casa.

- Y a partir de ahora, ¿cuáles son sus planes? Me dijeron que estaban trabajando con Facu Mazzei.

- Sí, ahora los planes es prepararnos física y mentalmente para la temporada de verano. Nos gustaría conseguir algún trabajo que, más que nada como artistas, si es bailando, va a ser más que un sueño y si es juntos también.

Nosotros para entrar al reality dejamos de lado, pasamos para después muchas responsabilidades artísticas que estábamos teniendo. Estuvimos hablando con todas las personas con las cuales estábamos trabajando para poder ingresar al reality.

Así que lo que nos queda ahora es volver a ponernos en forma, porque dentro de la casa fue difícil artistear y entrenar y estar. Y estar al día con nuestro cuerpo y con nuestro arte.

Nos tenemos que poner las pilas de nuevo, empezar a mover los cables ahí para seguir conectándonos. Y creo que dentro de poquito se nos puede llegar a venir una gira con Facu Mazzei y eso también nos tiene contentos porque vamos a tener la oportunidad de bailar con él una vez más.

- ¡Buenísimo eso! Por último, algo que tiene que ver con lo que hablamos antes. Ustedes dijeron que lo primero que quisieron hacer era ir al VIP. ¿Cada cuánto tienen relaciones? ¿Se puede saber? Porque son una pareja que hace poco está junta, ¿no? Un año, por ahí.

- Sí, se puede saber saber. La verdad somos bastante intensos. En la casa creo que fue lo que más nos costó.

- Sí, a mí me partió. Yo, sinceramente, a veces me daba cuenta que sentía que estaba incómodo con algo, que la estaba pasando mal o que estaba de mal humor o qué sé yo.

Y muchas veces al final de la noche lo relacionaba con que era que no podíamos tener intimidad. Porque para nosotros la intimidad es algo re importante. Si no, seríamos excelentes amigos.

Pero la verdad que hay un deseo entre nosotros. Y nos gusta tener intimidad. Nos la hemos rebuscado como se ha podido.

Pero bueno, si hubiese sido por nosotros creo que lo hubiésemos hecho mucho más. Y si hubiésemos tenido el VIP en más oportunidades probablemente hubiésemos tenido más intimidad aún. Pero bueno, nos llevamos el título de la primer pareja que se animó.

- ¿Algún lugar secreto de la casa no había, no? Tipo el baño, aunque no, porque era uno para todos.

- No había lugar secreto, pero no, para mí era el VIP. El VIP era el lugar. ¿Por qué no nos metimos al jacuzzi el día que estuvimos en el VIP? Si nos hubiésemos metido, algún besito, alguna caricia...

La verdad que nos quedaron bastantes pendientes. Pero bueno, por ahora nos toca disfrutar desde afuera y la estamos pasando re bien. Estamos paseando por bastantes programas, estamos conociendo un montón de gente linda.

- Sí, full bancando a Camilita y Nacho, que para mí también son fuertes ahí.

- Sí, bancando los pipis. La verdad nos llevamos amigos, que eso es una experiencia que no sabía con quién me iba a encontrar. Y me terminé llevando amigos y eso me pone muy contenta.

Y en la medida de lo posible nosotros adentro de la casa estuvimos tratando de desenmascarar algunas giladas que nos parecían que no estaban buenas. Ahora gastarnos hablando afuera no tiene mucho sentido porque sería hablar de personas que no pueden hablar por sí mismas porque están adentro de un reality.

Pero si en algún momento nuevamente volvemos a entrar, ahí sí que iría con los tapones de punta para sacar toda la careta que hay adentro, que son terribles.