Rodrigo Lussich reveló en Socios del Espectáculo quién es la participante de Por Amor o Por Dinero que no fue al baño desde que arrancó el realty show y explicó los motivos.

“Está pasando una cosa terrible en el reality, los que comen en el loft la mayoría de las comidas son con arroz y se han taponado”, adelantó el conductor.

Fue entonces cuando habló de Samata: “La mujer del encargado, Leonardo, no ha movido el vientre desde que entró a la casa. Ella me dijo que es regular, pero no ha podido evacuar desde que entró por comer mucho arroz”.

EL DRAMA FAMILIAR DE LAS CORRENTINAS DE POR AMOR O POR DINERO

Giuliana y Malena son una de las parejas que entró al reality Por Amor o Por Dinero y dieron que hablar por el drama familiar que tienen luego de haber formalizado su relación.

“Las chicas son de Corrientes, cuando empezaron su relación y le contaron a sus familias, el padre de una de ellas, que es intendente de un pueblo de Corrientes, le quitó el saludo a su hija, no le habla más”, contó Rodrigo Lussich.

Así, el conductor de Socios analizó: “Es una pareja que va a dar que hablar, no solamente porque tiene una situación familiar de discriminación producto de su relación sino que también por esto que se vio el primer día, que se llevaron los 10 millones para ellas sin importar el resto”.

