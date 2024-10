Florencia y Pablo, una pareja de Por amor o por dinero, el programa que debutó en eltrece, dejó boquiabiertos a sus compañeros al relatar su drama. Es que se pelearon varias veces luego de probar la convivencia, que resultó tormentosa.

“Nosotros no le encontramos la vuelta a la estabilidad. A veces la gente de nuestro entorno prefiere que nos separemos a que estemos juntos. Creo que nada me estresa más en la vida que el noviazgo”, dijo el abogado de 54 años.

Flor y Pablo contaron sus problemas más íntimos en el programa de eltrece.

“¿Por qué siguen juntos? ¿Por sexo?”, le preguntó Rodrigo Lussich. “Esa es una”, admitió él. “No, el espanto nos une”, interrumpió la administrativa de 31 años. Y, acto seguido, contaron qué pasó entre ambos antes de entrar al reality.

ASÍ FUE LA ÚLTIMA CRISIS DE FLORENCIA Y PABLO

Florencia y Pablo contaron que antes de entrar a Por amor o por dinero estaban bloqueados de las redes sociales. Además, ella reveló los mensajes que le encontró a él.

“Ahora no le reviso el teléfono, pero es tramposo. Hasta él mismo me ha contado que cag... a todas sus parejas. Yo creo que con el amor no alcanza para que una relación se sostenga”, dijo ella, visiblemente molesta.

Y se despidió diciendo qué les falta para tener un vínculo sano. “Uf, muchas cosas. Confianza sobre todo, estamos siempre al límite”, sentenció, sincera.