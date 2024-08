Stephanie Demner (33) atraviesa un gran momento profesional y personal.

Tras ser doblemente nominada en los Martín Fierro Digital 2024, gala que transmitió eltrece.tv y a la que asistió Ciudad para conversar con los personajes más icónicos de las redes y el espectáculo, Stephie prepara su casamiento con Guido Pela y un viaje a Disney que la tiene muy entusiasmada.

En una charla distendida con este portal, la modelo se sinceró sobre su rol en los medios y en Internet desde hace 14 años y reveló cómo maneja los comentarios negativos y las críticas que recibe, entre otros temas.

STEPHANIE DEMNER, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE SU TRABAJO EN REDES Y CÓMO MANEJA EL HATE QUE RECIBE DE LOS USUARIOS

- Stephie contanos, ¿cómo te sentís? ¿Estás emocionada?

- La verdad que estoy contenta, estoy nominada en la categoría de Lifestyle y de Content Creator. Estoy nominada con gente que es muy, muy grosa, así que la verdad halagada este año.

- Bueno, pero vos también tenés mucha trayectoria en redes...

- Sí, sí, pero ya la nominación fue un halago. Cuando me vi al lado de gente tan grosa dije “qué bueno, estoy haciendo las cosas bien”. Así que la verdad, muy feliz.

- Más allá de que vos considerás a las otras nominadas grosas, ¿qué sentís que es lo que te hace diferente? ¿Cuál es tu impronta?

- Yo creo que es que trabajo hace muchos años en el medio, como que siempre me mantuve de una manera como muy genuina, y me parece que eso es lo que más valora a la gente.

Y también tuve la capacidad de reinventarme a lo largo de los años, porque hace 14 años que estoy en el medio y hace 14 años que estoy en redes sociales, literal.

Entonces es realmente una locura como que haya pasado 14 años y seguir en estos eventos y que me sigan nominando cuando hay tanto talento nuevo y tantas caras nuevas, que no se hayan aburrido de mí... es un montón.

- Bueno, Lifestyle es algo que abarca muchas cosas, ¿no? ¿Qué sentís que es lo que más te identifica a vos? ¿La moda, la belleza...?

- Yo creo que estoy en una muy buena categoría, porque me siento muy identificada con Lifestyle.

Quizás en otros lados me encasillan como beauty y digo, no sé si soy tan beauty, porque no soy solo beauty, no es que solo hablo de beauty o solo hago cosas de beauty.

Entonces me parece que está buena esta categoría que es bastante abarcativa, y también a criterio de cada uno lo que es Lifestyle.

Yo básicamente muestro toda mi vida y me encanta mostrarla, me encanta compartirla y la gente lo valora un montón. Es que me parece que está bueno.

Mayormente mi Instagram es Lifestyle, está toda mi vida.

- Y hablando un poco de redes también, del lado B de las redes, ¿cómo manejás el hate? Viste que es algo que está ahora muy normalizado entre los seguidores. ¿Cómo te sentís vos con eso?

- La verdad es que depende de los momentos. Hay veces que me cuesta mucho y es como que digo “¿por qué estoy leyendo esto?”

Bueno, hace un tiempo yo ya lo conté, que borré Twitter, era la influencer que iba borrando en las redes sociales (se ríe).

Así fue el mágico cumpleaños de Ari, la hija de Stephanie Demner (Foto: Instagram @stephaniedemner)

La verdad que dije “no sé por qué estoy leyendo cosas que no tengo ganas de leer, me dan ganas de contestar, me dan ganas de ser una persona que no soy”.

Entonces dije “bueno, mejor. Prefiero salir de ahí, de esa toxicidad”.

Pero la verdad que me parece que está bueno que los influencers y también las figuras públicas empiecen a alzar la voz de decir “che, todo bien porque vos podés opinar de mí lo que quieras, pero tampoco que me estés destilando todo lo que se te cruza por la cabeza”.

De hecho, María Becerra el otro día hizo un descargo que estuvo buenísimo. Y después son los mismos que después dicen, “no, cuidemos la salud mental de nuestros artistas, pobre Tini, pobre tal...”

Y bueno, y todas las cosas que dijeron.

Entonces no es por defender a nadie, digo, cosas en general. Está bueno decir “ok, podemos opinar del otro porque tiene una vida pública”, ¿pero hasta qué punto?

- Volviendo al tema de tu vida privada, de tu vida amorosa que nos contabas que mostrabas en las redes. ¿Cómo te sentís del corazón? Ahora estás armando tu casamiento, ¿no?

- Estoy armando mi casamiento. Estoy por mudarme y estoy con mi hija.

Así que tengo tres proyectos al mismo tiempo. Y estamos muy bien, así que creo que sobrevivimos.

Stephanie Demner y Guido Pella en el cierre del BAFWEEK (Fotos: Movilpress).

Pero nos casamos ahora a fin de año. Nos mudamos a fin de año, así que se vienen lindas cosas.

- Qué lindo. Bueno, ¿y se van de luna de miel?

- Nos vamos primero de viaje a Disney con 70 personas, que es otro de los proyectos laborales que tengo. Y después sí nos vamos de viaje en luna de miel.

Todavía no lo pensamos, pero sí, en algún momento.

- Está de moda viajar a Disney ahora, ¿no?

- No sé, me parece que siempre... Como que en algún momento, el bichito de Disney les pega (a las personas).

Pero está bueno, a mí me encanta. Es un destino, la verdad, al que uno realmente puede como volver a ser niño, y ser feliz y que te importe el presente.

Creo que es el único lugar donde decir “no me importa nada, me voy a saludar a Mickey”.

Y eso es lo más importante en ese momento. Volver a ser niños un poquito.

Sí, me parece que es como un lugar donde uno vuelve a ser inocente, niño, no hay maldad, no hay nadie queriendo “ventajearte” de alguna manera.

Decís “qué lindo esto”. Y no mirás el celular y estás feliz.