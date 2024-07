El lunes por la noche se estrenó Toy Sin Plata en el Teatro Astral de Buenos Aires de la mano de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti, donde Romina Uhrig sorprendió a todos los espectadores por su debut como actriz.

Con esta obra, dirigida por Dulce Granados, regresó la dupla más esperada a 30 años de la primera revista que hicieron juntos, que data de 1994 en Mar del Plata, por lo que se destacan como innovadores indiscutidos del género.

Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti estrenaron Toy Sin Plata (Foto: Ciudad Magazine).

Además de la ex Gran Hermano edición 2022, la función cuenta con la participación especial de la actriz y exvedette Adriana Brodsky, la periodista Tamara Bella, las bailarinas Belén Di Giorgio y Flor Marcasoli y la cantante Flor Jhazz.

El elenco de Toy Sin Plata (Foto: Movilpress).

Entre sketch y sketch, el teatro ubicado en la calle Corrientes resonó debido a las risas y el feedback constante de los actores, músicos y bailarines con el público, que no tardó en llenar la sala para las más de tres horas de show.

Romina Uhrig, Nito Artaza y Belén Di Giorgio estrenaron Toy Sin Plata (Foto: Movilpress).

En una de las escenas donde aparecen Romina y Belén lookeadas como doctoras, Nito, que se puso en la piel del expresidente fallecido Carlos Menem, expresó: “¿Usted no es la de Gran Hermano?”.

Romina Uhrig debutó como actriz en Toy Sin Plata (Foto: Movilpress).

“Sí, presidente”, contestó ella con total orgullo y el momento se interrumpió de aplausos, entre tantas otras ovaciones a cada uno de los integrantes del elenco a lo largo de la noche.

ROMINA UHRIG HABLÓ CON LA PRENSA TRAS SU DEBUT EN EL TEATRO CON TOY SIN PLATA

Romina Uhrig habló con Socios del Espectáculo luego de debutar como actriz en el Teatro Astral junto a Nito Artaza, Miguel Ángel Cherutti y todo el elenco que conforma Toy Sin Plata y contó cómo lo vivió.

“Estoy muy lindo, la verdad es que estaba muy nerviosa, no voy a mentir, me dolía la panza y estaba a los gritos. Después me sentí muy cómoda, me divertí un montón”, confesó la ex Gran Hermano.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.