No hay dudas de que Morena Rial (25) es una mujer pasional que se la juega siempre por lo que piensa o siente, como lo demuestra con la decisión de convivir con Matías, el hombre con el que está de novia “hace un par de meses largos”.

En una charla relajada con Ciudad, la hija mayor de Jorge Rial se muestra enamoradísima del pugilista de 20 años que compite en la categoría de los 60 kilos: “A Matías lo conocí por medio de un amigo. Es boxeador y se está preparando para ser profesional”.

Entonces, se soltó: “Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace, y es difícil de tirar. A mí mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión. Ja, ja”.

Matías, el novio boxeador de Morena Rial.

En tiempos en que la vida también se vive a través de las redes sociales, ni More ni el joven postearon fotos juntos, “pero hemos subido a stories”.

Si bien “todavía no conoció a Jorge”, lo que entusiasma a la influencer es que “Mati lo quiere mucho a Fran, y él a Mati”.

Morena Rial y Francesco Benicio Ambrosioni.

Para More el morocho “es un amor” por cómo la trata, aunque está lejos de imaginarse con él de la mano en el altar: “No creo mucho en el papel del casamiento la verdad”.

-¿Lograste encontrar un hogar permanente para Fran, Matías y vos?

- Lamentablemente sigo con los alquileres temporales. Es una fiaca bárbara mudarnos cada diez, ja. Sigo buscando un lugar fijo y estable para vivir. Estoy buscando y tratando de conseguirlo.

-¿Hablas con tu papá?

- Poco y nada, pero sí. Es mi papá y lo va a ser siempre.

Morena Rial.

-¿O sea que se acercaron de nuevo?

- Sí. Por Fran todo. Nos ayuda con el colegio de Fran.

-Es un gran paso adelante, ¿no?

-Estamos un poco mejor por suerte.

-¿Volviste a hablar con Rocío, tu hermana?

-No. Con ella nada.

Morena, Jorge y Rocío Rial.

-¿Te gustaría recuperarla?

-Me da igual, por ahora.

-¿Volviste a ver o hablar con tu mamá, Silvia D’Auro, después de que decidieras llevarla a juicio por maltrato infantil?

-No. A esa mujer no la puedo ni ver.