Laurita Fernández fue la elegida para ser la cara del musical Legalmente Rubia, basado en la icónica película estadounidense protagonizada por Reese Witherspoon y estrenada en 2001.

La bailarina, actriz y conductora viene de un año de éxitos con su papel de la señorita Miel en Matilda y ahora se prepara para debutar en el escenario del Teatro Liceo el 22 de marzo con, según sus propias palabras, uno de los roles más desafiantes que le hayan tocado interpretar.

Su impactante parecido con el personaje de Elle Woods no solo se puede palpar a nivel físico, sino también con algunas situaciones que le tocó vivir a Laurita en su vida personal.

LAURITA FERNÁNDEZ REVELÓ EL MOMENTO EN EL QUE UN EX LE ROMPIÓ EL CORAZÓN

Laurita Fernández se relajó en una nota con Ciudad y abrió su corazón respecto de una difícil situación de amor no correspondido que vivió con un exnovio.

¡Te mostramos este breve adelanto de lo que será la nota exclusiva con Laurita sobre su nuevo proyecto, el musical Legalmente Rubia!

- Elle Woods, que es tu personaje en la película, ella como que se la juega un poco por amor, ¿no?¿Te pasó alguna vez de hacer alguna locura así por amor? ¿O qué harías por amor?

LF - Me pasó, no sé si hacer una locura, pero sí me pasó de no darme cuenta que la otra persona como que ya había hecho su vida, ¿no? Y yo seguía enganchadísima, como en esa nube de amor y ese idilio... que ya no existía más para el otro.

“Me pasó de no darme cuenta que la otra persona que ya había hecho su vida y yo seguía enganchadísima, como en esa nube de amor y ese idilio... que ya no existía más para el otro”.

Y sí me ha pasado que... Ella tiene una escena que, bueno, la cuento porque es muy característica de la película, donde ella cree que le van a proponer casamiento y todo lo contrario, la dejan.

Bueno, he vivido una situación parecida donde yo pensaba que hablábamos porque estaba todo súper bien. Y no estaba todo súper bien. Así que, bueno, sí. ¡La historia tiene muchas cosas de la vida real!