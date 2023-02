Yanina Latorre volvió a cruzar fuerte a Estefi Berardi: "Me gustaría saber con qué dólares pagás tus abogados"

Yanina Latorre volvió a cruzar con todo a Estefi Berardi mientras ambas retomaban el tema de la cautelar que la marplatense hizo presentar a los medios para evitar que se muestren los supuestos chats que habría mantenido con Fede Bal.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito presentó en LAM una nota en la que Fede Bal ratificó que le pidió a Fernando Burlando que no demande a los medios que divulguen estos supuestos mensajes con Estefi Berardi, y eso generó un nuevo “tira y afloje” entre las angelitas.

“Él me dijo que no le gusta lo judicial, (…) pero también fue muy respetuoso con lo que pienso”, dijo Berardi, que recalcó que “ya no se puede hablar del tema”. “Sí que se puede hablar porque acá no llegó nada”, le replicó Yanina, muy molesta.

“Lo que no se puede es mostrar tus chats. Te reís como una hiena y abrís la boca porque no tenés recursos para contestarme. No se puede mostrar tus chats, que son verdaderos, si no, no hubieras mandado la cautelar”, reiteró la panelista.

YANINA LATORRE SALIÓ CON LOS TAPONES DE PUNTA CONTRA ESTEFI BERARDI POR EL ESCÁNDALO CON FEDE BAL

“Más allá de lo que uno crea, es un delito igual porque ahí dice mi nombre y me involucra”, señaló Berardi. “Acá no se mostró nada, no hubo delito”, resaltó Yanina mientras Estefi hacía referencia a que la cautelar habla de “amenazar y extorsionar”.

“Acá nadie te amenazó. Vos tendrás que hacerte cargo de las cosas que hiciste y las mentiras que decís, una periodista”, insistió Yanina, que explicó que si ella quería mostrar los chats sin mencionarla no se consideraba extorsión.

“No pasa nada, total las mentirosas y las que salen con tipos casados se manejan así”, lanzó Latorre, mientras su compañera negaba que hubiera cometido esas acciones. “Yo, si lo hago, lo cuento porque sabés que me importa todo tres pitos. No soy como vos, no miento”, disparó la rubia.

“Lo mejor que tengo es mi credibilidad y mi palabra. Vos te sentás, abrís así la boca como una hiena y llamás a tus amiguitos abogados, que me gustaría saber con qué dólares les pagás. (…) Gracias a Dios no soy como vos: no niego chats y no tengo fin de semanas raritos”, cerró Yanina ante la sonrisa de Estefi.