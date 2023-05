Yanina Latorre escuchó a la nueva novia de Jorge Rial y se burló de su voz: "Por ahí estaba nerviosa"

A su regreso de Bogotá, donde acompañó a Jorge Rial en su odisea, María del Mar Ramón se reincorporó a su trabajo en Futurock y habló ahí de cómo transitó la experiencia, pero su tono de voz le causó mucha gracia a Yanina Latorre, que se sumó a imitarla.

En LAM, Ángel de Brito presentó un bloque que anunció como “habla María del Mar, la novia de Jorge Rial” y cumplió con lo prometido ya que emitió el material que generó la escritora en la emisora donde trabaja, mientras no paraba de reírse de manera nerviosa.

“¿Por qué tanta risa?”, preguntó Marixa Balli. “Esto pasaba en la radio donde ella trabaja y se lo tomó con humor. Se refirió a mí como ‘la peor pesadilla’ y luego hablaron de LAM. Hay gente que tiene humor negro también”, dijo Ángel, sobre todo lo que se dijo de Jorge Rial.

YANINA LATORRE Y MARIXA BALLI, MUY PÍCARAS CON MARÍA DEL MAR, LA NOVIA DE JORGE RIAL

“Él mismo se rio de sí mismo y dijo que no tomó viagra ni alcohol”, agregó el conductor en referencia a las suposiciones que se hicieron en el ciclo de América sobre las causas del infarto masivo que sufrió Rial. “¿No les gustó María, no?”, quiso saber.

“No, no me gustó y a vos tampoco Maricela”, le dijo Yanina Latorre a Balli que, sentada a su lado, comenzó a imitar la risa nerviosa de María del Mar en clave de Fátima Florez. “Acá está bien, pero está como descontrolada”, dijo la empresaria, imitando la risa exageradamente.

Todo rieron en el estudio, lo que dio lugar a que otras angelitas trataran de imitarla con magros resultados hasta que lo intentó Yanina. “Por ahí está nerviosa o haciendo catarsis”, dijo Latorre antes de hacer su versión de la risa, que le causó mucha gracia a Balli.