El paso del Polaco (32) por la pista del Súper Bailando 2019, de la mano de Karina La Princesita en la salsa de a tres, no fue fugaz. Luego de su actuación, el cantante fue convocado por Laflia para que se sume al certamen y el lunes 1° debutó junto a Noelia Marzol (32), bailarina con la que ya lo unen rumores de romance.

Vestido con un pantalón súper ajustado, El Polaco llamó la atención de las panelistas de Los Ángeles de la Mañana, quienes no solo pusieron en duda su "atributo", sino que desembocó en una picante declaración de Yanina Latorre (50).

"Fede Bal, mañana te ponés un bultito de medias. Yo sé lo que te digo", dijo Lourdes Sánchez, deslizando indirectamente que el cantante juega con la fama de bien dotado. Y Mariana Brey acotó: "¿Eso quiere decir que El Polaco estaba inflado ayer, que no es real?".

"Fue cuando hicimos el Bailando, en una fiesta. Es viejísimo", le dijo Yanina a Ciudad, remontándose al 2017, año en el que compartió certamen con El Polaco. G-plus

Fue ante esa pícara consulta que Yanina reveló la propuesta hot que le hizo el artista. "Dicen que no. Yo ya conté acá que él me ofreció sexo y que le dije que no. Pero no chequeé, ya estoy mayor. Prefiero tomar un vino y ver Netflix", dijo Latorre, exponiendo con humor el lance que se le tiró El Polaco.

En diálogo con Ciudad, Yanina contextualizó ese momento: "Fue cuando hicimos el Bailando, en una fiesta. Es viejísimo", le dijo la panelista a Ciudad, remontándose al 2017, año en el que coincidieron en el programa de Marcelo Tinelli.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!