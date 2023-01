Wanda Nara le preguntó a su hija mayor si le gustaría vivir en la Argentina y Francesca sorprendió con su respuesta: "Sí, pero con papi"

Fiel usuaria a las redes sociales, Wanda Nara volvió a arengar a sus seguidores a que le hagan sus consultas, pero -en esta oportunidad- la empresaria contó con la compañía de su hija mayor, Francesca, fruto de su relación con Mauro Icardi, con quien también tiene a Isabella… ¡quien no dudó en mandarla al frente!

“Primera pregunta. ‘¿Tenés ganas de vivir en Argentina?’, leyó la hermana de Zaira Nara. Y respondió: “Y yo digo que sí, ¿vos Franchi?”, le pasó la consulta a la pequeña. Pero ella se sinceró ante la cámara del celular: “Sí, pero con papi”.

“Uy, esta me la hacen un montón. ‘¿Estás con novio nuevo?’. Yo no. ‘¿Mama o papa?’. Yo elijo a mi mamá, ¿vos?”, siguió Wanda en Instagram Stories, tal como lo mostraron en LAM. Pero la niña se inclinó por el futbolista: “A mi papá”, lanzó, ante la sorpresa de su madre que no ocultó su sorpresa.

¡Qué momento!

TREMENDOS POSTEOS DE MAURO ICARDI TRAS EL RUMOR DE ROMANCE DE WANDA NARA CON UN JUGADOR CASADO

Luego de las fuertes repercusiones que despertó la información que reveló Jordi Martin en Intrusos, al asegurar que Wanda Nara le habría sido infiel a Mauro Icardi con Keita Baldé -excompañero del futbolista que jugó con él en el Inter de Milán- el marido de la empresaria dio que hablar con sus tremendos posteos.

A través de Instagram Stories, Icardi volcó su furia ante estas versiones: “Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa. Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato”, comenzó diciendo Mauro, en referencia a la charla que mantuvo con Simona Guatieri, la esposa de Baldé.

“También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos”, agregó.

Y siguió: “También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina, como tercero y último, de mi ambiente quedate muy tranquilo que nadie te contactará nunca, y si sucede te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho”.

Por último, Mauro Icardi difundió la conversación que mantuvo con la esposa de Keita, en la que el jugador le aclara (recurriendo al idioma italiano) que le da pena verla así y que se lo dice con el corazón.

¡Tremendo!