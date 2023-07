Wanda Nara ahondó en la vida sentimental de un participante de MasterChef y lo incomodó con una pregunta al hueso: "¿Sabe que lo amás?"

Además de seguir el paso a paso de las creaciones de los participantes en la cocina para deleitar a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, Wanda Nara se encarga de ahondar en la vida más íntima de cada integrante de MasterChef. Y en esta oportunidad, la conductora ahondó en el corazón de Rodolfo vera Calderón.

Así fue el divertido ida y vuelta de Wanda y Rodolfo en el programa de Telefe:

Wanda: -Rudy, quiero saber más cosas de vos, de tu vida. Tu amiga me dijo que tu corazón pertenecía a alguien, pero que no es correspondido.

Rodolfo: -Yo soy muy cauto.

Más sobre este tema Daniela Kompel se quebró tras ser eliminada de MasterChef: "Esta experiencia va a marcar lo que voy a ser"

W: -¿Él sabe que vos lo amás?

R: -No.

W: -¿Fue amor a primera vista?

R: -Un poquito. Lo conocí hace como 7 años en una cena entre amigos.

W: -Me parece que es tu momento ahora. Te tenés que declarar. ¿Querés decir el nombre?

R: -¡No! Antes muerto.

Más sobre este tema Wanda Nara se emocionó al despedir al eliminado de MasterChef: “¡Cómo te vamos a extrañar, Niño Aquiles!”

W: -¡Ay, Rudy! Bueno, no me digas el nombre.

R: -Anoche comí con él, sólo eso te digo.

W: -¡¿Qué?! Sólo quiero saber qué comieron.

R: -Sushi.

Más sobre este tema Guardias médicas, docencia y mucho deporte: así es la vida de Rodrigo de MasterChef

W: -¿Pediste por teléfono?

R: -No, fuimos a un restaurante divino.

W: -Por eso estás tan alegre. Te va a salir todo bien hoy, yo sé.

R: -¡Chau, te quiero!

Más sobre este tema Wanda Nara y Mauro Icardi organizaron una fiesta para el equipo de MasterChef por el final de las grabaciones

WANDA NARA RETÓ A UN PARTICIPANTE POR SU EXTRAÑA ACTITUD EN MASTERCHEF

En medio de la adrenalina y los nervios para superar las expectativas de Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular en MasterChef, Rodrigo Salcedo cometió un error que no pasó de largo para Wanda Nara.

“Todavía no pasó el primer minuto. ¿Dónde te vas? Rodrigo se fue del mercado”, advirtió la conductora del programa de Telefe, alertada por la actitud del concursante de retirarse del lugar antes de tiempo. Fue entonces que el joven se excusó: “Como tengo un solo canasto, voy a vaciarlo a la mesada y vuelvo”.

“Pero no sé si se puede hacer eso de ir, cargar y volver”, argumentó la hermana de Zaira Nara. Y tras las disculpas de Rodrigo, cerró, tajante: “Bueno, tengo un llamado de atención para vos. Eso que hiciste de salir con un canasto, descargarlo y volver a entrar con el canasto vacío, no se puede hacer. Hoy te lo vamos a dejar pasar, pero no lo vas a poder volver a hacer”.