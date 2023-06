Viviana Canosa se puso del lado de Morena Rial en el enfrentamiento con Jorge Rial: "Hay que ponerse en sus zapatos"

Los fuertes dichos de Morena Rial contra su padre generaron una repercusión que consiguió que incluso Viviana Canosa se meta en la disputa. La animadora, que hoy tiene una tregua con quien compartió el primer año de Intrusos, empatizó con la joven.

"Es durísimo el tema. Me parece muy triste. Yo laburé nada más que un año y pico en Intrusos, y recuerdo que esa fue la época que Jorge adoptó a Morena y también a Rocío", recordó, en Socios del espectáculo.

"El recuerdo que tengo es de un papá que amaba a sus hijas, pero las amaba totalmente. Sobre todo lo que pasó después, yo ya no estaba ahí. El otro día me escribí con Luis Ventura que estaba con Morena y me mandaron un beso los dos", contó.

"Sacándolo a Rial de esto, aunque es uno de los protagonistas, me da mucha pena la vida que Morena cuenta que tuvo". G-plus

VIVIANA CANOSA HABLÓ DE MORENA Y JORGE RIAL EN MEDIO DE SU POLÉMICA PELEA

"Sacándolo a Rial de esto, aunque es uno de los protagonistas, me da mucha pena la vida que Morena cuenta que tuvo”, aseveró la periodista de La Nación+.

Más sobre este tema Viviana Canosa, durísima con L-Gante: "Y le pagaron a este delincuente para destrozar el Himno"

"Ella dice que tuvo una vida de mierda. Su mamá adoptiva, tremenda”, señaló, sobre Silvia D’Auro.

Más sobre este tema Romina Pereiro compartió una llamativa frase en medio del escándalo de Morena Rial con su papá

“La verdad es que hay que ponerse en los zapatos de Morena. Me parece que cada uno puede pensar lo que quiera de ella pero la verdad, lo que está contando es un montón. Cómo la fajaban... me da pena", se lamentó.