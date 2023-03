Valentina, preocupada por la alimentación de Marcos en Gran Hermano: "Todos nos autoexigimos"

Con su tranquilidad y su actitud bonachona, Marcos Ginocchio se ganó a los fanáticos de Gran Hermano 2022, que rápidamente lo convirtieron en uno de los favoritos para ganar el reality, aunque su hermana Valentina se mostró preocupada por él.

En El debate de Gran Hermano, Santiago del Moro le preguntó a Valentina cómo vio a su hermano. “Ahora lo veo mejor, más tranquilo. Antes de salir, me dijo que estaba más tranquilo y con mucha paz. Espero que siga así”, señaló ella.

Laura Ubfal le recordó que a Marcos le costaba digerir pero que superó ese problema, aunque el otro día no quería comer pizza de noche porque muy cuidadoso con su dieta, y le preguntó: “¿Sigue teniendo este trastorno alimenticio o es algo del pasado?”.

VALENTINA REVELÓ SU PREOCUPACIÓN POR LA ALIMENTACIÓN DE MARCOS EN LA CASA DE GRAN HERMANO

“Yo tuve una charla con él dentro de la casa en la que lo veía bajo de energía y que me preocupaba. Él me dijo que sí porque estaba con el tema de que no podía dormir con el tema de la alimentación, que es algo que baja las energías”, recordó Valentina.

“Entonces le di un pequeño consejo y le dije ‘si no te estás alimentando y durmiendo bien, entrená menos y no hagas ayuno’. Y después me dijo ‘Gracias, porque yo no me estaba dando cuenta de eso’”, agregó la joven.

“Quizá en su rutina de cuidado no se da cuenta de esas pequeñas cosas. Yo creo que hoy en día no está con ese trastorno”, dijo Valentina, y unos instantes después agregó: “Creo que todos nos autoexigimos, y sobre todo cuando estamos pasando por una experiencia así, enfrente de mucha gente”.

“Ya todos nos dimos cuenta de que Marcos ahí hay algo que no quiere exponer”, dijo “La Tora” Villar. “Yo creo que se lo va a quedar él, y si en algún momento lo quiere contar, lo va a hacer. (…) Yo le dije ‘está bien equivocarse, y todo a su tiempo’. Cuando tengamos el momento par a hablar las cosas, lo vamos a hacer”, cerró Valentina.