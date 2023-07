Ulises Jaitt publicó un polémico tweet, igual al de Natacha antes de su muerte: "Guárdenlo"

En Mshow (de lunes a viernes a las 12 hs. por Ciudad Magazine) mostraron el tweet que Ulises Jaitt publicó en sus redes sociales al igual que lo hizo Natacha antes de su muerte.

“Por investigar la causa de mi hermana Natacha. AVISO: No me voy a suicidar, ni ahogar en una bañera”, escribió el locutor de radio en su cuenta oficial de Twitter.

En la publicación, Ulises agregó: “No me voy a pegar un tiro, no me drogo, asi que si algo de todo eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit”.

Más sobre este tema Escándalo en vivo: Ulises Jaitt protagonizó un fuerte cruce con Tatiana Schapiro y se fue furioso del programa

EL TWEET DE NATACHA JAITT QUE SU HERMANO REPLICÓ A 4 AÑOS DE SU MUERTE

El 5 de abril del 2018 Natacha Jaitt publicó un tweet en su cuenta oficial de Twitter en el que expresó: “AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca”.

“Ni ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit”, había escrito y en febrero del 2019 fue hallada muerta.