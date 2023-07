La tristeza de Pía Slapka por el levantamiento de La tarde del 9: "Es una pena, tengo sentimientos encontrados"

A poco de conocerse que a fin de mes dejará de estar al aire La tarde del 9, el programa que conduce junto a Tomás Dente, Pía Slapka compartió su tristeza por esta noticia.

“Es una pena. Tengo sentimientos encontrados porque, por un lado, estoy psicológicamente preparada para que esto pase; primero por mi profesión de modelo y por otro, porque sé que es la tele de hoy. Según lo que nos dijeron en el canal es porque es un tema comercial”, comenzó diciendo la presentadora en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Por otro lado, la entrevistada reaccionó a la versión de que este desenlace se debería a la queja de una famosa conductora del mismo canal: “Para mí, si alguien se queja es porque habla más de la debilidad de uno que de la fortaleza. Si eso pasó, habla de una debilidad. Si tengo un programa dentro de la señal que le va bien, lo pienso como programa”.

Asimismo, Pía le respondió a Juliana Díaz, de Gran Hermano 2022, quien escribió un tuit que luego borró, “festejando” que el ciclo finalice: “Lo de ella me cayó mal. Creo que lo hizo desde un lugar de inexperiencia y después, borró el tuit”.

“Me parece que igual tendría que haber pedido disculpas. Meterse con el trabajo no da, más en un país que es difícil dejar un trabajo y encontrar otro. Hay mucha liviandad a la hora de opinar”, cerró Slapka, tajante.

EL SINCERICIDIO DE PÍA SLAPKA TRAS SEPARARSE DE PAUL GARCÍA NAVARRO

Luego de que en marzo de 2018 se conociera la noticia sobre su separación de Paul García Navarro, tras 17 años en pareja y casi 15 de casados, Pía Slapka se sinceró en Divina Comida sobre cómo es esta nueva etapa de su vida.

"Me da mucha fiaca conocer a alguien. La salida convencional me torra y el mano a mano (hace gesto como si se pegara un tiro). La gente cree que una vez que te separaste, tenés una vida loca. Y en mi caso, por lo menos, cero. Me cuesta un montón", contó la modelo frente a Silvina Escudero, José María Muscari, Cae y Marcelo Polino.

Además, Pía -que tiene a Benjamín y Gerónimo con García Navarro- deslizó algunas pistas que llevaron al fin de su relación amorosa: "Los dos apostamos a un proyecto de familia, pero hay ciertas cuestiones que internamente no se pudieron modificar".

"Yo hago terapia y él no… me va a odiar que estoy hablando de esto. Bueno, soy así", cerró, entre risas, abriendo su corazón al contar detalles de su vida privada.