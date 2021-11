Tremendo piropo de Jimena Barón a Caiazza al recordar sus besos en el Bailando: "A mí no me costó hacerlo porque Mauro estaba re fuerte"

Luego de las repercusiones que generó el beso de Mario Guerci y su partenaire en La Academia de ShowMatch, Soledad Bayona –tras enfrentar fuertes rumores de romance- Jimena Barón recordó su experiencia personal con Mauro Caizza, con quien participó en el Bailando y mantuvo una historia de amor.

“Esa es la técnica Caiazza: la de probar en el ensayo para no pifiar después en el vivo. Yo, ahí, caí como una ‘chorlita’”, se había sincerado la jurada, tras escuchar que la parejita de baile había repasado el beso antes de salir al aire.

Luego, continuó dando su opinión en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): “(Lo de Mario y Sole) estuvo muy bien jugado. Igual, yo como actriz, estoy de acuerdo; sobre todo cuando es un vivo”.

Jimena Barón: "A mí no me costó (besar a Mauro Caiazza, con quien participó en el Bailando y nació el amor entre ellos), estaba re fuerte Mauro. Pero, para mí hay que ensayar". G-plus

“Por ahí, yo tenía la confianza de que soy actriz y –fuera de chiste- sabés besar; pero una persona que no es actor, no lo sabe. A mí no me costó, estaba re fuerte Mauro. Pero, para mí hay que ensayar”, cerró, con un mensaje ¿dedicado a su ex?.

¡Epa!