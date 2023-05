Tremendo enojo de Germán Martitegui con un participante de MasterChef que dejó caer una bandeja al piso: "Que sea la última vez que trabajás así"

La adrenalina por entregar los platos a tiempo en MasterChef le jugaron una mala pasada a Rodrigo Salcedo quien dejó caer una bandeja con restos de comida al piso sin querer y se ganó el reto de Germán Martitegui.

“¿Qué es esto, Rodrigo? ¿Vos te das cuenta que todo esto es consecuencia del desorden que tenés acá arriba? Ahora, ¿sabés qué? Vas a ordenar y no vas a poder cocinar hasta que no esté todo ordenado”, lanzó el jurado del programa de Telefe, al ver el desorden del concursante.

Tras escucharlo, Rodrigo no ocultó sus nervios: “Perdón, Germán, se me cayó. Sí, me doy cuenta. Ahora voy a ordenar”, atinó a decir. Pero Martitegui redobló la apuesta: “Yo no puedo creer el desastre que tenés acá. Que sea la última vez que trabajás así. ¿Qué son todos esos frascos? ¿Por qué tenés tanta cantidad de cosas y después haces una preparación chiquita?”, indagó, visiblemente molesto”.

Más sobre este tema Fuerte enojo de Donato de Santis con un participante que presentó un plato con cerdo crudo: "Tienen que entender cómo cocinar para MasterChef"

“Perdón, Germán. Ahora ordeno bien”, se defendió Salcedo. Y en un sincericidio ante las cámaras y en soledad, cerró: “Yo soy un complicado de la vida, un incomprendido de la vida. Entonces, todo es un lío”.

¡Qué momento!

Más sobre este tema Fuerte crítica de Germán Martitegui a Antonio López en MasterChef: "A mí me parece como que no nos escuchás"

LETAL CRÍTICA DE GERMÁN MARTITEGUI AL PROBAR EL PLATO QUE PRESENTÓ UN PARTICIPANTE DE MASTERCHEF

Lejos de que el beneficio que recibió Aquiles González Sviatschi de contar con la ayuda de Wanda Nara durante 5 minutos para lucirse con su plato en MasterChef lo ayudara, el participante se encontró con una letal crítica de Germán Martitegui.

“Realmente, nosotros pensamos que ibas a tener un beneficio, que ibas a aprovechar la sabiduría de Wanda en tu estación”, comenzó diciendo el jurado tras probar la torta de manzana invertida con crema inglesa de canela que hizo Aquiles.

“Evidentemente, la sabiduría la tiraste al tacho de basura porque no aprovechaste nada”, agregó, picante, dejando en claro que todos los consejos y tips que le dio la presentadora no fueron de gran ayuda para el resultado final.

Más sobre este tema Tenso momento de Germán Martitegui con un participante de MasterChef al escucharlo hablar de su plato: "Ponele más energía porque me duermo"

“Esta torta es un desastre y está cruda. Es una lástima”, cerró el chef, quien no vio con buenos ojos la comida con la que el concursante buscó deleitar, tanto a él como a Damián Betular y Donato de Santis, para continuar en el programa de Telefe.