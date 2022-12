Tremendas declaraciones de Solita Silveyra al hablar de Jorge Rial: "Fue muy cruel conmigo"

Invitada a LAM, Soledad Silveyra tocó temas de su carrera y sus amores. Sin embargo, la sorpresa se dio cuando la artista contó la actitud que tuvo Jorge Rial con ella y que logró lastimarla a tal punto que ni quiere nombrarlo.

Todo comenzó cuando le preguntaron a Solita por su conducción en Gran Hermano. A lo que la actriz se sinceró: “Cuando me dijeron que la conducción la iba a hacer Santiago del Moro, dije ‘me gusta porque tiene humanidad’. Para mí, Rial no lo tiene. Yo no lo nombro. Iba a decir ‘ese señor’, porque fue muy cruel conmigo”.

“Rial escribió un tweet cuando estaba de novio con la Niña Loly (Mariana Antoniale). Ella estaba en el Bailando y yo era jurada. Entonces, yo estudiaba las letras que interpretaba y había algo en la canción que decía por ejemplo ‘ya volverás’ o algo así. Entonces le digo a la Niña Loly, ‘ya volverás’ y la frase de la canción”, agregó.

"Rial escribió un tweet (que data del 30 de septiembre de 2014) que decía ‘A Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario’. Entonces dije ‘¿qué es un rifle sanitario?’. Lo busqué y es el rifle que se usa para matar a los animales con peste. Y dije '¡qué excesivo!'". G-plus

“Ahí Rial escribió un tweet (que data del 30 de septiembre de 2014) que decía ‘A Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario’. Entonces dije ‘¿qué es un rifle sanitario?’. Lo busqué y es el rifle que se usa para matar a los animales con peste. Y dije ’¡qué excesivo!’. Es muy cruel eso y a mí me dolió de verdad, me pareció de una crueldad tremenda. Nunca quise ir a su programa, ni me lo crucé. Lo tengo como borrado, debe ser la única persona que tengo borrado”, cerró Silveyra, a corazón abierto.

QUÉ DIJO JORGE RIAL SOBRE SANTIAGO DEL MORO, ACTUAL CONDUCTOR DE GRAN HERMANO 2022

Jorge Rial no dudó cuando opinó del rol de Santiago del Moro al frente de Gran Hermano 2022 en su ciclo radial Argenzuela (Radio 10).

Rial, que también fue conductor del reality, aseguró: “Es un chico raro. Qué se yo, no sigue a nadie en las redes, casi no tiene actividad en las redes. Llega sobre la hora a todos lados. Tiene una vida muy especial”.

“Tiene un filtro de Instagram incorporado a su cuerpo porque siempre está igual, luminoso, sonriente, sin arrugas... parece un pibe... Y tiene como 50 años ya”, continuó.

Y cerró, sin filtro: “Está siendo desgastado por el canal, que lo manda a conducir esos debates que no sirven para nada. Lo importante de Gran Hermano son las galas de nominación y de eliminación. Los debates son de relleno, para aprovechar el rating que va quedando. Lo están exponiendo al pedo, que lo dejen para las galas”.