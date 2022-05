El trapero El Noba sufrió un grave accidente en su moto y su estado es delicado: "Tiene un derrame cerebral"

El cantante y trapero Lautaro Coronel, popularmente conocido como El Noba, sufrió un grave accidente con su moto, por el que ingresó directo al quirófano en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

"Está luchando por su vida. Hasta ahora no hay un parte médico oficial. Dicen que está muy delicado, después de golpearse con su moto", informó Nicolás Magaldi en Nosotros a la Mañana.

"La operación que tienen que hacerle es muy complicada. Tiene un derrame cerebral muy importante, que es operable. Su estado es crítico", informó Pampa. G-plus

Y el periodista Pampa amplió: "La operación que tienen que hacerle es muy complicada. Tiene una hemorragia cerebral. Tiene un derrame cerebral muy importante, que es operable. Su estado es crítico".

Sobre el accidente, Pampa agregó: "No está de claro si venía haciendo un willy. Él embiste el auto y no tenía casco. Es una moto que él había armado, no tenía patente. El casco le salvaba la vida".

SANTI ZAYEN, DESDE EL LUGAR DEL ACCIDENTE

"El Noba voló de la moto, por lo menos 20 metros. Todavía no estaba lloviendo", comenzó describiendo el notero de Nosotros a la Mañana.

Y apuntó: "Los primeros que lo asistieron fueron los vecinos. La ambulancia tardó en llegar entre 15 y 20 minutos. Él anoche tenía tres shows por la zona. Tenía mucho trabajo".