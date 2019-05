Después de 30 años, Marcelo Tinelli (59) y Pablo Granados (53) se conocen muy bien. Pero ahora les llegó la hora de ir un poco más allá y compartir un momento íntimo, "a calzón quitado", como el humorista bautizó a ese delirante segmento en el que invita a una celebridad a conversar en la ducha.

"¡Hoy #reportajesacalzonquitado con mi querido amigo/hermano/ex jefe @marcelotinelli! ¡Qué placer recibirlo en mi ducha después de tantos años!", expresó Granados en su cuenta de Instagram, acompañando el adelanto del video de siete minutos en que el conductor hace tremendas confesiones y que este lunes se verá completo en ShowMatch.

Mientras Tinelli le lava el pelo, Granados le pegunta con quién tendría una última cena antes del fin del mundo, a lo que el conductor responde, muy seguro, que comería milanesas con papas fritas con Mick Jagger y Gabriel García Márquez, con la canción Honesty, de Billy Joel, de fondo.

De repente, el diálogo se pone más picante. "Tu mujer te propone un trío, de un día para el otro. Podés traer a quien quieras...", comienza diciéndole el actor. Pero Tinelli lo rechaza de plano: "No se lo permitiría, no va conmigo, soy celoso, no me gustaría".

Demostrando que su amistad se mantiene intacta, Pablo fue parte del programa especial por las tres décadas del show que los unió. Ahora le tocó el turno a Tinelli de probar la temperatura de la ducha por la que ya pasaron Miss Bolivia, las hermanas Silvina y Vanina Escudero y Pedro Alfonso, entre otros.

