Tamara Báez compartió una foto internada que despertó rumores de crisis con L-Gante y luego la borró: "Me dejaron sola"

Luego de que Marcelo Tinelli compartiera fotos y videos del asado que compartió en la casa de L-Gante (uno de los jurados de Canta Conmigo Ahora) donde sorprendió la ausencia de Tamara Báez –la pareja del cantante, con quien tiene a su beba, Jamaica- la joven compartió un fuerte posteo en las redes y despertó rumores de crisis.

“Vómitos, fiebre y se despertó Jami”, fue la primera publicación que subió Tamara a Instagram Stories, dejando en claro lo mal que se sentía, poco antes de que se cumplan las 9 de la mañana y junto a una foto en la que se la ve con los ojos cerrados, agarrándose la cabeza y con su hija a su lado.

Pero eso no fue todo. Estefi Berardi advirtió que Báez también difundió una imagen, que luego borró, y que confirmaría la separación del músico: “Todo vuelve. A mí me dejaron sola y esto no me lo olvido más. Gracias a Dios, ahora Jami está con mi mamá”, escribió en la fotografía donde se aprecia su brazo con suero.

"Todo vuelve. A mí me dejaron sola y esto no me lo olvido más. Gracias a Dios, ahora Jami está con mi mamá. Re desilusionada". G-plus

“Re desilusionada”, cerró, tal como lo mostró la angelita de LAM y panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), en lo que sería la antesala de un quiebre en la relación con el padre de su niña.

Fotos: Capturas de Instagram Stories