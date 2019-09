Stefi Roitman le dio otra oportunidad al amor de Lucas Biren: "Nos permitimos conocernos de cero nuevamente"

En buenos términos y a través de profundos mensajes que ambos publicaron en sus respectivos Instagram, Stefi Roitman (25) y Gastón Soffritti (27) anunciaron el fin de su noviazgo, de casi un año y medio, en junio pasado.

"Con Gasti decidimos poner un impasse en nuestra relación. No sabemos si está bien o no exponerlo de esta manera pero así como mostramos nuestro amor abiertamente también preferimos espantar especuladores para proteger este vínculo maravilloso que construimos a lo largo de este casi año y medio. No hace falta pelearse o tener una relación tóxica para separarse", reza uno de los párrafos centrales del “comunicado” que publicó la actriz y modelo, dando cuenta del fin de la pareja con el actor.

"Con Lucas nos conocimos en el 2015 y salimos hasta que arranqué Simona. Durante todo ese tiempo que estuvimos separados los dos crecimos y aprendimos mucho". G-plus

Cada uno por su lado en el plano sentimental, la vida reencontró a Stefi con un viejo amor, Lucas Biren (25), mánager musical de Jimena Barón que fue su novio hasta enero de 2018, y ellos decidieron darle una nueva oportunidad al amor. "Con Lucas nos conocimos en el 2015 y salimos hasta que arranqué Simona (enero de 2018). Durante todo ese tiempo que estuvimos separados los dos crecimos y aprendimos mucho", le dijo Roitman a Ciudad.

Luego, Stefi dio discretos detalles de este nuevo capítulo en su historia amorosa con Biren, sin rótulos hasta el momento: "Lucas es una persona que quiero mucho y nos estamos permitiendo conocernos de cero nuevamente, porque ya salimos unos años atrás. Ahora los dos estamos solteros, así que nos reencontramos un poco más maduros que antes y de una forma distinta. Nos queremos mucho y la pasamos bien juntos".

"Lucas es una persona que quiero mucho y nos estamos permitiendo conocernos de cero nuevamente, porque ya salimos unos años atrás". G-plus

Viviendo el aquí y el ahora, la actriz agregó: "Hoy nos enfocamos en el presente de cada uno y nos ponemos contentos el uno por el otro por cómo siguió el camino de cada uno, cuando estábamos separados. Ahora veremos qué nos depara el destino".