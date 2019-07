El noviazgo con Cinthia Fernández (31) le dio pantalla y popularidad a Martín Baclini (36), empresario que recientemente se incorporó al Súper Bailando 2019 junto a su pareja, con quien lleva un año de amor.

Sin embargo, antes de conocer a la bailarina, Baclini ya tenía conquistas y amistades dentro del ambiente artístico. Una de ellas, Luciana Salazar (38), modelo y actriz con quien no vivió ningún romance, pero forjó una estrecha relación amistosa.

"LE DIJE 'YO TE AMO, PERO PREFIERO SUFRIR LA PÉRDIDA DE NO TENERTE MÁS EN MI VIDA A NO VIVIR UNA RELACIÓN CON VERDAD. NO ME NACE LLAMARLA A LUCIANA PARA DECIRLE QUE NO LA VEO MÁS". G-plus

Participando del certamen de Marcelo Tinelli, Martín se reencontró con Luli y esa complicidad disgustó a Cinthia, quien no tardó en hacer público que le incomodaba que la blonda "bebotee" a su novio.

Entre la espada y la pared, Martín visitó Nosotros a la Mañana y sorprendió con su respuesta, luego de que el panelista Gastón Marote le hiciera la consulta de rigor: "Después de todo eso, ¿Cinthia te hizo la pregunta? ¿Elegí: tu amistad con Luciana o tu noviazgo conmigo?". Y el empresario reveló: "Sí, pasó. Esto no lo sabe nadie. Pero sí, pasó. Fue así. A mí hablame con amor y con respeto que te voy a entender. En ese sentido, ella evolucionó un montón. Vino a casa, después de que la 'coacheó' Yanina Latorre en el camarín, que le dijo que no existe la amistad entre el hombre y la mujer, y me dijo 'tengo que hablar con vos’. El final (de la charla) fue 'no quiero que vayas más a comer con Luciana. O Luciana o yo'".

"Yo entendí un montón cosas de su vida… Se lo dije con mucho amor y ella sintió que era verdad. ¿Como no va a entender que tengo una amiga?". G-plus

Tras escuchar la incómoda pregunta de Fernández, Baclini confesó la firme respuesta que le dio: "Yo le dije 'mi amor, yo te amo, pero prefiero sufrir la pérdida de no tenerte más en mi vida a no vivir una relación con verdad, porque no me nace llamarla a Luciana para decirle que no la veo más. Le dije la verdad. Yo creo que en una relación no podemos coincidir el cien por ciento. Yo entendí un montón de cosas de su vida… Se lo dije con mucho amor y ella sintió que era verdad. ¿Cómo no va a entender que tengo una amiga?".

