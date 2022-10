Soledad Aquino se quebró en llanto en vivo tras el dulce mensaje de Marcelo Tinelli

El año pasado, Soledad Aquino vivió semanas tremendas en las que permaneció internada con riesgo de vida, mientras sus seres queridos, entre ellos sus hijos Mica y Cande y su ex Marcelo Tinelli pedían cadenas de oración para su salud.

Este miércoles, Aquino mantuvo un largo diálogo con Ángel de Brito en LAM, que concluyó con un sentido saludo de Marcelo Tinelli, que se alegró de su buen estado de salud y le agradeció todo el amor que recibió de ella todos estos años, algo que la hizo emocionarse hasta las lágrimas.

“Quería mandarle un beso enorme a Sole. No puedo creer lo bien que está, lo lúcida, lo hermosa que está. Siempre fue una hermosa mujer, siempre fue una buena mina, siempre fue una mujer con valores y me encanta verla hoy bien”, se escuchó decir a Marcelo cuando De Brito puso al aire el audio.

LA EMOCIÓN DE SOLEDAD AQUINO AL ESCUCHAR UN MENSAJE DE MARCELO TINELLI

“Recuerdo que hace más de un año la pasó muy mal y la luchó como una guerrera que es en todo momento. Y cuando la miro, tengo el recuerdo de estar con Cande tirados en el piso sin saber qué iba a pasar”, agregó Marcelo.

“Y este buen pasar de Sole me pone tan feliz, me emociona. La adoro, la amo. Es una mujer hermosa en todo sentido. No quiero llorar, pero la veo y me emociona mucho. Me emociona por Mica y por Cande, y verla tan fuerte, linda y hermosa, tan bella persona me hace quererla y admirarla aún más”, cerró Tinelli, muy emocionado.

“La verdad, pocas veces lo escuché hablar así a Marcelo”, le dijo Ángel a Soledad, que se enjugaba las lágrimas. “Me emocionó. Me tengo que contener porque están ustedes”, dijo la mamá de Mica y Cande, tras escuchar las amorosas palabras de su ex.