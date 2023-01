Sofía "Jujuy" Jiménez se reconcilió con Bautista Bello: "Me di cuenta de lo valioso que es para mí"

En abril de 2022, Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó a la prensa que su noviazgo con el polista Bautista Bello había llegado a su final, tras un año de relación.

Sin embargo, el amor pudo más y este año lo comenzaron juntos y enamorados en Punta del Este, como fueron fotografiados en un boliche por Ciudad Magazine.

"Volvimos. La realidad es que el tiempo que me tomé para mí, para viajar, en el que él me bancó, me sirvió para darme cuenta de lo valioso que es y lo importante que es para mí”, le dijo la modelo y periodista a este sitio.

Luego, Jujuy aseguró, enamorada: "El reencuentro fue como si el tiempo no hubiese existido. Así que, estamos muy felices".

SOFÍA "JUJUY" JIMÉNEZ Y BAUTISTA BELLO, EN EL AIRE

Disfrutando a pleno de su reconciliación con Bautista Bello y de su estadía en Punta del Este, Sofía "Jujuy" Jiménez visibilizó su presente sentimental en Instagram, al publicar fotos con el polista sobrevolando la costa en helicóptero.

"En el aire, literalmente. Tremenda experiencia", escribió la modelo en Instagram, junto a las imágenes panorámicas y románticas que relataron su aventura con Bautista Bello.

