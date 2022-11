Sofía Gala criticó a Gran Hermano 2022: no entiende por qué se encierran después de la cuarentena

Sofía Gala, enfocadísima en su carrera de actriz, apuntó con todo contra Gran Hermano 2022 cuando le consultaron sobre el reality.

Picante, la hija de Moria Casán remarcó que no puede entender como los participantes buscaron encerrarse en la casa por decisión propia.

Especialmente, luego de la pandemia de coronavirus, que obligó a los ciudadanos a estar en cuarentena durante varios meses.

SOFÍA GALA CRITICÓ CON TODO A GRAN HERMANO 2022

La actriz dio su sincera opinión sobre el reality.

"Yo miro cada vez menos televisión. Veo, a veces, cuando me levanto o en el momento que ceno... Y con el tiempo fui bajando. Pero realities no y me parece loquísimo que después de haber estado todos quedándonos por estar encerrados en cuarentena, ahora hagan esto...".

"Para mí, es un poco el nivel de locura que manejamos todos en este Universo actual, donde nada tiene sentido y es un disparate. Yo no, no me metería, no me interesa ser famosa. La fama no es el lado que a mí me interesa de mi profesión", sentenció Sofi, contundente, en diálogo con Implacables.

