Silvina Escudero reveló su mayor temor con respecto al futuro de Vanina: “Yo creo que se fue para siempre”

Hace algunas semanas, Juariu descubrió que Silvina Escudero y su hermana Vanina no se seguían más en Instagram, pese a ser tan unidas en el pasado, como cuando inauguraron juntas una conocida academia de baile. La panelista de Los Mammones, explicó que dejó de seguir a la esposa de Álvaro Navia para no sufrir su ausencia tras su decisión de emigrar a Uruguay con su familia, y este martes manifestó en Los Ángeles de la Mañana su mayor temor al respecto.

Tras confesar que debido a las notas que surgieron en los portales debió volver a seguir a Vanina en las redes sociales para evitar rumores de pelea, Silvina le contó a Ángel de Brito que hace casi un año que no ve a su hermana y a sus sobrinos.

"Es que no la veo hace un montón, desde el año pasado. Me parece que es parte de un duelo, y en el duelo uno está triste, se enoja, vuelve a estar triste. Lo acepta, después no lo acepta", agregó Silvina, a lo que el conductor le pidió que aclare qué es lo que la enojó.

"Es una decisión de vida, está bien y la apoyamos. De hecho, el mes antes de irse, como ella tenía todo allá estuvo viviendo en casa conmigo y con los chicos. No pido que me juzguen pero mi hermana y yo siempre tuvimos una relación muy unida, y los chicos tienen un cuarto acá. Los chicos venían y se quedaban una semana entera conmigo. Yo los iba a buscar al colegio, los llevaba al médico. Y me afectó un montón. No voy a llorar", agregó Silvina, mientras se enjugaba una lágrima y contaba que tanto su hermana como Navia están trabajando en la TV uruguaya.

"Yo creo que se fueron para siempre. Esta es una apreciación mía, pero yo creo que se fueron a vivir para siempre. Vanina es una persona muy reservada y yo soy la persona a la que más le habla. En quince años que está con Álvaro, no me ha contado ninguna pelea", señaló la bailarina.

“Yo soy explosiva, pero ella es como muy determinante. La amo profundamente y no estoy peleada. Pero es un proceso que me sucede a mí y que estoy atravesando de no verla desde el año pasado. No es una traición en lo más mínimo. El tema es que se fue hace un año, nueves meses, y nunca vino”, concluyó Silvina Escudero