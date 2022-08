Continúa la fuerte interna familiar entre Piñón Fijo y sus hijos: "No lo reconocen como padre"

El escándalo que se desató cuando Jeremías y Sol contaron que su padre, Piñón Fijo, habría ejercido alguna forma de "maltrato" hacia ellos, sigue en pie.

Luego de que Marcelo Polino defendiera al animador infantil, criticando muy fuerte a sus hijos, el periodista Juan Etchegoten aseguró que la situación familiar no se aplacó.

Al contario, Sol y Jere no querrían saber nada con hacer las paces con Piñón. "No lo reconocen como padre", aseguró el periodista en Mitre Live.

CÓMO SIGUE LA FUERTE INTERNA FAMILIAR ENTRE PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS

"Me cuentan que si bien Piñón pidió disculpas públicas a sus familiares, ellos no estarían pensando en perdonarlo, sentirían que todo tiene un límite y que ya no lo sienten su padre, no lo reconocen así y hasta ni siquiera lo llamarían así".

"Los hijos de Piñón están aconsejándose porque quieren ir a fondo, me cuentan, y él está anímicamente muy mal por no poder ver a sus nietos, todo parecería que podría terminar en la Justicia", reveló Juan en su programa.