Sabrina Rojas se la jugó y eligió entre Jimena Barón y Flor Vigna: "Yo soy muy fan de La Cobra"

Sabrina Rojas hizo gala de su honestidad sin filtros en Noche al Dente y sus respuestas breves, pero concretas, en el juego 10 al hilo fueron una muestra de eso cuando tuvo que elegir entre Flor Vigna y Jimena Barón.

"Empiezo con una tranqui: ¿qué preferís, la música de Jimena Barón o Flor Vigna?", le preguntó Fer Dente a la actriz. Formulada la pregunta, el conductor se dio cuenta de que le estaba preguntando a Rojas por la ex de Tucu López y por la actual pareja de Luciano Castro.

Más sobre este tema Tucu López habló sin filtro de la foto que publicó de su ex Jimena Barón y Momo Osvaldo

Con picardía, Sabrina reaccionó: "Ay, qué hijos de pu... Es como decir la ex de mi 'actual' y la actual de mi ex".

"Ay, ¡qué hijos de pu...! Es como decir la ex de mi 'actual' y la actual de mi ex. La quiero mucho a Florcita, pero soy muy fan de La Cobra". G-plus

Luego, Rojas se la jugó: "La quiero mucho a Florcita, pero soy muy fan de La Cobra que se cobra todo lo que hiciste bebé. Pero la quiero mucho a Flor".

"La Cobra es un himno", concluyó Sabrina Rojas, reconociendo artísticamente a Jimena Barón, con quien Tucu López vivió un romance que llegó a su final en marzo de 2021.

Más sobre este tema Las fotos de la tarde juntos y en familia de Sabrina Rojas y Tucu López en medio de rumores de reconciliación

SABRINA ROJAS HABLÓ DE SU RELACIÓN CON TUCU LÓPEZ

A principios de abril, Sabrina Rojas anunció su separación de Tucu López, tras la versión de que el locutor habría tenido un affaire con una señorita en un boliche en Córdoba.

Poco tiempo después, la expareja fue vista nuevamente junta y Sabrina explicó cómo es hoy su vínculo con el Tucu tras el cimbronazo.

"A veces parece que me hago la misteriosa, pero te soy sincera: no puedo decir que me reconcilié porque tampoco sucedió. Estamos en una cosa muy de probar. Vamos y venimos", dijo en Noche al Dente.

"Si yo digo 'me reconcilié' y en dos semanas me separo, no puedo estar diciendo 'me separé'. Entonces es mejor guardarse y ver qué pasa", argumentó Rojas.