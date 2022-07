Rusherking lanzó un filoso tweet tras las críticas de sus amigos

Además de estar en boca de todos por su relación con Eugenia “la China” Suárez, Rusherking se convirtió en noticia luego de que varios amigos le hicieran un fuerte reproche en las redes deslizando que su actitud con ellos habría cambiado desde que está de novio.

Con el tema instalado en los medios y las redes, el cantante alimentó todo tipo de especulaciones al recurrir a Twitter para lanzar un misterioso y picante mensaje sin arribar a ningún destinatario.

“Te queda bien lo de víctima”, fue el tweet que llamó la atención a todos sus seguidores y que mucho adjudicaron sus palabras a El Demente, quien había compartido un extenso escrito deslizando la constante ausencia de su amigo desde que está en pareja, palabras que fueron apoyadas por Emilia Mernes y Duki, entre otros.

Por otro lado, “te queda bien lo de víctima” es una frase que forma parte del tema Olvídate que está a días de lanzar, cuya letra despertaron sospechas sobre si fue inspirada en su ex, María Becerra: “Te queda bien lo de víctima, pero por ti ya no siento na, tus lagrimas a mí me dan igual, ya no te creo así que olvídate, olvídate de lo que fuimos”, se logró escuchar en un adelanto del artista.

¿A quién fue dirigido el misterioso y picante tweet de Ruskerking?

CHINA SUÁREZ COMPARTIÓ UN VIDEO DE SU VIAJE A DISNEY CON RUSHERKING TRAS LAS CRÍTICAS DE SUS AMIGOS

Luego de las repercusiones que despertaron las picantes críticas que hicieron El Demente, Emilia Mernes, Duki y otros amigos de Ruherking, donde deslizaron que el cantante habría cambiado desde que se puso de novio con Eugenia “la China” Suárez, la actriz dejó espiar parte del viaje a Disney que hizo con su pareja, amigos y sus pequeños.

La China –que recientemente lanzó su carrera de cantante- publicó un video en Instagram donde se la vi disfrutando de los destinos turísticos que ofrece el lugar al que fue con su amor, su amigo Juanma Cativa (acompañado de su familia), Magnolia y Amancio (frutos de su anterior relación con Benjamín Vicuña) y Rufina, a quien tuvo con Nicolás Cabré.

“No estoy llorando. Se me metió este grupo en los ojos”, escribió Eugenia, feliz por esta experiencia. Y Rusherking también dejó su huella en el muro con una frase especial y un emoji de un corazoncito rojo: “Los quiero”.

