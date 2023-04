Romina Uhrig habló a fondo del rumor de romance con L-Gante: "Nos juntamos, pero no estoy con él"

Esta semana, L-Gante subió a su red social una foto junto a Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano 2022, y el rumor de romance no tardó en sonar fuerte en los medios.

En ese marco, el notero de Socios del Espectáculo abordó a la exdiputada en la calle y le preguntó por su vínculo con el cantante de cumbia 420, y Romina negó con contundencia tener una relación amorosa con Elian.

Como si fuera poco, la exparticipante de Gran Hermano confirmó públicamente que está nuevamente en pareja con Walter Festa, padre de sus hijas con quien adujo estar en crisis cuando entró al reality de Telefe.

ROMINA UHRIG NEGÓ EL RUMOR DE AFFAIRE CON L-GANTE

Notero: -¿Ayer saliste a bailar con L-Gante?

Romina Uhrig: -Nos juntamos, pero no estoy con L-Gante. Es un amigo, un compañero.

Notero: -¿Estás con Walter?

Romina: -Obvio. Sí, sí. Te ven con alguien y ya piensan que estás con esa persona y nada que ver.

Notero: -¿Te gusta la música de L-Gante?

Romina: -Sí, me encanta. Yo lo rebanqué adentro de la casa. Lo recontra defendí de Alfa.

Notero: -¿Por qué L-Gante borró la historia?

Romina: -¿Quién?

Notero: -L-Gante.

Romina: -No sé qué pasó.

Notero: -¿Hubo una escena? Capaz que no le gustó a Walter…

Romina: -No, no tengo idea. No sé qué pasó... Con L-Gante nos reunimos, tuvimos que charlar de trabajo.

Notero: -¿Vas a aparecer en algún video de L-Gante?

Romina: -¿Quién dice? Estaría bueno.

Notero: -¿Se conocían de antes?

Romina: -No, nos conocíamos. Nos conocimos ahora. Empezamos a hablar por Instagram. Conmigo fue súper respetuoso. Estamos haciendo algo que no lo puedo decir, por el momento, pero ya se van a enterar.