Romina contuvo a Julieta a horas de la gala de eliminación de Gran Hermano y destrozó a La Tora: "Ella está haciendo un personaje que no es real"

Luego de una emotiva gala de nominados que compartió junto a Lucila “La Tora” Villar y Camila Lattanzio, Julieta Poggio buscó consuelo en Romina Uhrig, a horas de que se conozca quién será el nuevo eliminado de Gran Hermano 2022.

En esa conversación, Romina alentó a su más amiga dentro de la casa: “Vos sos una persona que siempre fuiste igual, siempre te mostraste genuina. Sos así, las injusticias, las mentiras y las falsedades te dan bronca como a mí, y eso vale un montón”, comenzó diciendo.

“Ojalá que Dios y la gente no quieran que te vayas, pero ponele que mañana te tengas que ir, te vas a ir bien. ¿Sabés por qué? Porque vos siempre demostraste lo que sos, no hiciste un personaje acá adentro, y no te fuiste y volviste o viniste en el segundo mes sabiendo todo. A vos, la gente nunca te sacó”, agregó.

Julieta: "Lu (La Tora) decía que estar acá es el sueño de su vida y siento que ella va a hacer cualquier cosa por llegar a la final. En ese sentido la veo como que está dispuesta a cualquier cosa". G-plus

Tras escucharla, Julieta intervino: “Yo, en ese sentido, estoy tranquila, pero también me pongo a pensar y hay cosas que me dan bronca porque me parecen injustas”, expresó. Y la exdiputada la interrumpió: “Ponele que se quede alguno y vos te tengas que ir, se gana el juego con trampa, mintiendo, siendo algo que no son, diciendo que son unas personas que no son. Siempre, lo mejor en la vida es ser uno. Siendo uno, llegás a todos lados”.

Fue entonces que Poggio se refirió a las declaraciones de La Tora en la cena de nominados: “Es que Lu decía que estar acá es el sueño de su vida y siento que ella va a hacer cualquier cosa por llegar a la final. En ese sentido la veo como que está dispuesta a cualquier cosa”.

Romina: "Obvio, yo ya me di cuenta también. Fijate si llega a ir a la final, no llego siendo ella. Yo prefiero llegar siendo yo, te lo juro, y que la gente me elija por lo que soy yo, no por lo que no soy". G-plus

Y Romina cerró, tajante: “Obvio, yo ya me di cuenta también. Fijate si llega a ir a la final, no llego siendo ella. Yo prefiero llegar siendo yo, te lo juro, y que la gente me elija por lo que soy yo, no por lo que no soy. En este caso, le están haciendo trampa a la gente. Sé vos y que no te importe si los demás están haciendo un personaje para ganar, como ya nos dimos cuenta. Dejala, es su juego. Nuestro juego es ser nosotras. Ojalá que la gente nos elija, y si no nos eligen porque les gustó más un personaje que no es real, está bien. En eso, tenemos que estar tranquilas”.

GRAN HERMANO 2022: LA EMOTIVA CENA DE NOMINADOS QUE HIZO ROMPER EN LLANTO A LA TORA

Como todos los sábados, los participantes que quedaron nominados en Gran Hermano 2022 tuvieron su clásica cena en la que compartieron sus sentimientos. Y a poco de que se conozca quién será la próxima eliminada del reality de Telefe, Lucila “La Tora” Villar no pudo contener las lágrimas en medio de una emotiva charla con Julieta Poggio y Camila Lattanzio.

Todo comenzó cuando Julieta habló de cómo vive estas instancias previas a que Santiago del Moro devele el misterio y cuente cuál fue la elección del público: “Quiero que se vayan otras personas. Yo estoy re ansiosa. Siento que cuando nos damos aliento, nos decimos palabras lindas, nos decimos todo lo que pasamos y lo afortunados que somos. Y todo eso está bien, pero no quiero que se termine. Es como que, a esta altura, no me quiero ir”, comenzó diciendo.

“Si dicen mi nombre voy a decir ‘no’. Esta es mi casa, hace mucho que vivo acá y no me voy, no salgo. Me da pánico salir por esa puerta. Pienso en que es raro dejar esta casa, mi cama, el parque, la cocina y a ustedes. Hace mucho que estoy acá adentro y siento que vivo acá. Es horrible”, agregó.

Tras escucharla, La Tora dejó fluir lo que le recorría por el cuerpo y quebró en llanto frente a sus dos compañeras: “Ay, es re triste”, atinó a decir, con la voz quebrada, y mientras intentaba secarse las lágrimas.

Por último, Camila cerró, a corazón abierto: “¡No, basta, por favor! Basta, Ju. Me están poniendo nerviosa. Lo feo es que se termine la convivencia, la comida entre nosotros, el sauna, la pileta. Es horrible, pero no nos pongamos a llorar. Nadie se quiere ir”.