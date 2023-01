La reacción de Marixa Balli cuando le recordaron su romance vintage con Marcelo Tinelli: "Lo peor que me pasó"

Mientras participa activamente como panelista, Marixa Balli recordó su accidentado paso por una de las ediciones de Patinando por un sueño, y eso remitió automáticamente a su romance con Marcelo Tinelli, que ella calificó como “lo peor que le pasó”.

Marixa en LAM recordó que le tocó enfrentarse en una final con Valeria Archimó, y perdió por el voto de la gente, pero con el agregado de que el programa estaba grabado. “Yo quería que me expliquen cómo fue que quedé eliminada en el voto telefónico”, dijo la empresaria.

Cuando Ángel de Brito le recordó que ella había acusado indirectamente a la jurado Reina Reech por proteger a Archimó, y Marina Calabró aportó que las grabaciones se hacían hasta las tres de la madrugada, por lo que las chances de que los porcentajes del voto telefónico era dudosas, inclusive para ellos.

MARIXA BALLI RECONOCIÓ QUE SU RELACIÓN CON MARCELO TIENLLI ES “LO PEOR QUE LE PASÓ EN LA VIDA”

“Tenían el decoro de no humillarte. Era 48 a 52. No teníamos pruebas, pero estábamos convencidas de que estaba arreglado”, agregó Marina. “Que me hayan echado en un programa grabado… Yo preguntaba cómo eso era posible a las cuatro de la mañana”, contó Marixa, y recordó que los responsables del ciclo fueron a su camarín para explicarle la situación.

“Vino toda la plana mayor. Yo me había sentado como indio, sin patines, porque no podía creer que me hagan eso en la cara”, dijo Balli, y Ángel le acotó ‘A la primera dama, además’, haciendo referencia al romance que sostuvo la bailarina con Marcelo Tinelli en la década de 1990.

“Fuiste la novia de Tinelli. Hay que animarse a ir contra la novia de Tinelli”, agregó Ángel. “Es lo peor que me pasó. Me equivoqué mal. No hay que estar con poderosos porque te arruinan la carrera. Es un detalle, la vida te la arruinan bastante. Varios, no uno solo a veces. Pero me equivoqué, me equivoqué”, dijo Marixa antes de proseguir con el relato.

¡Arrepentidísima!