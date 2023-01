Quién es Sofía, la novia de Benjamín Agüero Maradona

Durante un streaming, Kun Agüero reveló que su hijo, Benjamín, fruto de su pasada relación con Gianinna Maradona, está re de novio. En ese momento, el joven no dijo nada pero sí se sonrojó.

¿Quién es la novia de Benja? La adolescente se llama Sofía, es compañera de colegio de él, y se muestra desenvuelta en TikTok, donde cuenta con más de 70 mil seguidores.

De hecho, cuando Sofi cumplió años, su novio le dedicó públicamente un mensaje súper romántico. "Feliz cumpleaños a la mejor novia del mundo. Te amo muchísimo y espero que la hayas pasado re bien. Te amo", había dicho, blanqueando su historia de amor.

CÓMO FUE QUE KUN AGUERO SE OLVIDÓ A SU HIJO EN QATAR

"Los chicos me querían llevar con ellos a Argentina. Me decían que me apure que se iba el avión y yo: ‘Dale, vamos. Presenté el pasaporte, todo’. Me iba con la Selección y ahí me acordé que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llamé a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo, ja”, contó.

“Que lindo pedalín tenía. Tomé bastante, estaba sin comer y te pega el doble. Si me pasa algo, que me pase en Qatar. Leo se enojó y me dijo que parara”, cerró, divertido, en una transmisión en vivo.