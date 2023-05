Qué dijo Loly Antoniale sobre la salud de Jorge Rial: "Me sorprendió su reacción"

Jorge Rial tuvo que ser internado de urgencia en Colombia tras haber sufrido un infarto. Y tras años en silencio, Loly Antoniale se refirió a la delicada salud de su ex en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Reapareció la niña Loly, acabo de hablar con ella en medio de lo que es la preocupante situación de Rial, Jorge estuvo muy mal y ahora está mejor", contó el periodista, antes de revelar qué dijo la modelo sobre la internación del conductor, de quien se habría separado en malos términos.

"Ella me contestó, le pregunté por la posibilidad de hacerle una entrevista, sabemos que ella ha tomado la postura de desaparecer y no dar ningún tipo de detalle de su actualidad, la reacción de Mariana describe a la perfección la situación...".

"Una conversación que arranca con una propuesta de nota en medio de la dramática situación de Rial, ella me dice 'ay Juan, agradezco tu tiempo y por querer siempre darme un espacio, pero no tengo nada interesante para contar' y después de esto yo le consulto si quiere decir algo sobre lo que pasó con Rial, no fue una situación más la que vivió su ex, y acá es donde a mí me sorprende la reacción de Mariana”, adelantó el conductor.

QUÉ DIJO LOLY ANTONIALE SOBRE LA INTERNACIÓN DE JORGE RIAL

Cuando Juan le preguntó si quería decir algo sobre la internación de su ex, recibió una tajante respuesta de su parte.

"Cuando le consulto si quería decir algo sobre Rial y lo que ella me dice es 'que tengas lindo día Juan', lo que yo me pregunto es por qué tanto silencio, ella está en todo su derecho de decir lo que quiera, pero estamos hablando de una persona que fue pareja de ella y que estuvo muy mal", sentenció Juan, sorprendido porque Loly no quiso hablar de la salud de su ex.