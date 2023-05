Profundo análisis de María Becerra al hablar de cómo hace para que no le afecta su popularidad: "Yo me aferro a mi familia"

Feliz por el éxito que está teniendo su carrera y la admiración que despierta entre sus colegas y el público que la sigue desde sus comienzos, María Becerra abrió su corazón y dio detalles de cómo maneja la fama.

Mientras participa de la banda sonora de la película Rápidos y Furiosos, la cantante de 23 años -que integra el soundtrack de la reconocida película que protagoniza Vin Diesel- habló del gran momento que atraviesa: “Siento que mucha gente cuando llega la fama, el poder, el dinero, llegan los malos hábitos, la gente interesada. Por suerte, puedo reconocer eso a leguas y me aferro mucho a mi familia, a la gente que siempre estuvo y no tengo vicios”, comenzó diciendo la artista en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Por otro lado, ante la consulta sobre el tema que interpretó en el cierre en los Premios Gardel 2023, la entrevistada se confesó: “Es una canción muy emotiva, pura y exclusivamente para mi mamá y mi papá. Muchas veces no puedo atender el teléfono, o no puedo estar en fechas importantes, pero siempre voy a estar ahí para dar todo mi amor, son mi cable a tierra”.

Por último, María mencionó a su novio, el también cantante J Rei, y de cómo se recompuso su historia de amor: “Estuvimos separados un mes por las giras, teníamos seis horas de diferencia. Es complicado, pero cuando el amor es fuerte lo primordial es acompañar y él me acompaña siempre. Hay una confianza extrema”.

DESCONSOLADO LLANTO DE REI AL ESCUCHAR CANTAR A MARÁ BECERRA EN LOS PREMIOS GARDEL 2023

Uno de los momentos más emocionantes que se vivió en la 25ta edición de la entrega de los Premios Gardel 2023 que se llevó a cabo en el Movistar Arena, se dio cuando María Becerra deleitó a los presentes con su show.

Vestida con un increíble vestido azul con brillos, la artista desplegó todo su talento en el escenario al entonar sus famosos temas y, además de tener la ovación de todo el público, María logró que su pareja, Rei, quebrara en llanto al verla.

Movilizada por estar acompañada por el hombre que conquistó su corazón, la joven se sinceró en una nota que le dio a la revista Gente: "Nunca tengo la oportunidad de que venga mi familia... así que para mí esto es importante... Estoy re feliz porque cuando voy a las alfombras rojas nunca hay ningún ser querido mío dando vueltas y verlo a él es súper bonito”, expresó. Y cerró, muy contenta también por el éxito que atraviesa su pareja: “Estoy feliz de que él esté acá también y que además esté nominado".