La profunda pregunta de Jorge Rial tras contar que estuvo 10 minutos muerto: "Quiero saber si a donde fui dejé o me traje algo"

A 17 días de sufrir un infarto en Colombia, Jorge Rial fue a su programa radial, Argenzuela, y habló en primera persona del delicado episodio cardíaco que lo mantuvo "10 minutos muerto".

En ese marco, el conductor reveló que ya no le teme a la muerte y aseguró que hoy quiere revelar un inquietante interrogante, en esta nueva oportunidad que le dio la vida.

"Estoy recuperándome después del susto. Me duele todo el cuerpo. Me duele la caja torácica. Me dieron tres descargas para sacarme. Tuve muerte súbita. Estuve 10 minutos muerto", dijo Rial en nota con Intrusos.

"Sentí un dolor en el pecho muy fuerte. Me despertó el dolor. Me di cuenta de que no era un dolor normal. Entonces, llamé a mi cobertura médica", continuó Jorge.

LA PROFUNDA PREGUNTA DE JORGE RIAL TRAS VOLVER DE LA MUERTE

"¿Tenés miedo de que te vuelva a pasar lo mismo?", le preguntó un cronista a Jorge Rial, luego de escucharlo decir que estuvo “10 minutos muertos”.

Con una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, el conductor respondió y dejó abierto un profundo interrogante: "No. Pero no quiero entrar en la cosa mística. Lo que quiero saber es si a donde fui dejé algo o me traje algo. Es lo único que quiero saber".