"Le preguntaron a Alina Moine": Mariana Brey, muy filosa sobre la estatua del Muñeco Gallardo

La lluvia del jueves pasado impidió que los hinchas de River Plate puedan descubrir la estatua homenaje a Marcelo Gallardo en el cumpleaños del club, pero un detalle impensado llamó la atención de la prensa y Mariana Brey ironizó al respecto.

Este fin de semana, se pudo conocer el aspecto de la gigantesca estatua del técnico sosteniendo la Copa Libertadores, pero el tamaño de la entrepierna del técnico generó todo tipo de debate en las redes sociales y en los medios.

En Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich anunció el tema como el primero de los Escandalones de este martes, y comenzaron los chistes y bromas de todo tipo en el staff del ciclo de eltrece, en especial por parte de Mariana Brey, que se puso picante.

QUÉ DIJO MARIANA BREY SOBRE LA ESTATUA DE MARCELO GALLARDO

“Del ‘paquete’ de Gallardo, hay distintas interpretaciones. Pero se ha puesto, en realidad, en relieve lo que llamó tanto la atención de la entrepierna. Y está la alegoría de que el hincha tiene huevos”, dijo Rodrigo Lussich.

“Yo me tomé el trabajo de buscar las fotos de Gallardo para ver si era así en realidad. No entiendo por qué la escultora lo hizo de esta manera, yo no lo vi”, agregó Nancy Duré, generando una risa generalizada por su ocurrencia.

Pero entonces, Mariana salió de la nada con una frase muy conveniente para la situación. “Le preguntaron a Alina Moine para hacerla”, dijo la panelista, haciendo una filosa referencia al supuesto romance que el técnico y la periodista negaron hasta el cansancio.