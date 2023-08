Polémicas declaraciones de Pepe Cibrián sobre Julieta Poggio: "¿Esto es una actriz?"

Desde que Julieta Poggio salió de la casa de Gran Hermano 2022 se abrieron muchísimas oportunidades laborales. Una de las que se viene es su debut en Coqueluche, una comedia clásica de nuestro país que tendrá su participación. Un sorpresivo posteo de Pepe Cibrián cuestionó a la actriz por una entrevista que dio.

“Hace unos días me preguntaron en una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy leí en Infobae esta nota -no es culpa de ella- y a esta le respondo. ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?”, cuestionó desde un posteo en Instagram al que tituló “Otro oro más a lo no dorado”.

“¿Ella es nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones!”, se despachó, aludiendo a la actriz que en 1970 ganó popularidad gracias a esa obra. “Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aun’ sigue siendo nuestro”, cuestionó.

PEPE CIBRIÁN CRITICÓ CON DUREZA A JULIETA POGGIO

Así el creador de Drácula, que tuvo un mediático paso como jurado de Cantando 2020, nombró a recordadas figuras de la historia del espectáculo. “Pobre Merello, pobre Gallo, pobre Campoy, pobre Cibrián, pobre Alcón”, enumeró, entre otros.

“Sus sueños, ¿dónde han ido? Su lucha, su coherencia, su leyenda, su herencia, su paso por el arte y la cultura. Ante esto, ¿qué pensarán? ¿Qué pensamos? ¿Pensamos? ¿O esto es culpa nuestra? No lo creo. Solo que pareciera ser, somos los últimos mohicanos”, culminó, pero no quedó ahí.

A través de un video intentó aclarar sus palabras. “Defiendo siete generaciones de actores de mucha lucha”, aseveró, a cámara. “Lo que escucho y leo no me parece coherente. No por la protagonista, que realmente no la conozco, pero si por quienes generan que esto suceda. Si hay que seguir hablando, no hay que callarse. Hay que seguir hablando”, concluyó, muy polémico.

