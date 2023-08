Polémica actitud de Lucca Bardelli con Cande Lecce: "Me hizo lo mismo que a Julieta Poggio"

Cande Lecce, la joven que asegura haber tenido un romance con Mauro Icardi, reveló a Ciudad el motivo por el que decidió terminar su relación con Lucca Bardelli, el ex de Julieta Poggio.

“Estoy sola, no estoy más con Lucca, no terminamos bien, me hizo lo mismo que a Juli Poggio y no quiero que se me relacione más a él, me terminó lastimando mucho. Vengo tan golpeada”, dijo Cande a este portal.

A mediados de julio, Lecce confirmó su vínculo amoroso con Bardelli luego de que se cruzaran en un programa, pero la foto que él compartió en sus redes la última semana muy cerca de un hombre llevó al fin de esta relación.

CANDE LECCE CONTÓ POR QUÉ TERMINÓ CON LUCCA BARDELLI

Cande Lecce contó a Ciudad el motivo por el que decidió terminar su vínculo amoroso con Lucca Bardelli, el ex de Juli Poggio, luego de confirmar que ya no están juntos.

“Terminamos por la foto con el amigo y después me enteré que el jueves a la noche salió la chica que fue la tercera en discordia entre Juli y él”, expresó Cande.