Guillermina Valdés le reprochó a Tinelli la forma en la que se perfuma: "Vos ya no sos un chico de barrio"

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se trabaron en La Academia de ShowMatch en un nuevo y divertido debate en torno al perfume, cuando Cachete Sierra le reconoció al conductor que abusó de su frangancia.

“¡Qué perfume, eh! ¡Como huele! ¡Qué rico!”, dijo Cachete al llegar la pista junto a Fiorella Giménez. “Agus, él se baña en perfume, vos no. Él se baña literalmente”, le previno Guillermina.

“¿Cuál es el problema con bañarse en perfume? A mí me encanta bañarme en perfume. ¿Hay algo malo en eso?”, preguntó el conductor. “Nada, él es un chico de bario, no se anda bañando en perfume”, le explicó la jurado, sonriente.

GUILLERMINA VALDÉS Y MARCELO TINELLI DEBATIERON, DIVERTIDOS, SOBRE EL PERFUME

“Yo también soy un chico de barrio y me pongo perfume”, se defendió Marcelo. “No, vos ya no sos de barrio”, le replicó ella, divertida.

“Yo me perfumo y me gusta eso de que pases y se sienta el olor. Por eso lo destaco, porque hoy te pusiste mucho, ¿eh?”, le dijo Cachete a Marcelo, ocasionado la risa de Valdés. “Él tiene muchos perfumes y se pone cinco diferentes todos los días”, reconoció Fiorella.

“No, uno diferente por día, para no gastarlos tanto”, respondió Sierra. “Para mí tiene que usar uno que defina. Yo usaba uno hasta que me puse en pareja con la señora y me dijo ‘no podés usar este, que lo usaba tal persona del ambiente’, y me la bajó groso, que nunca más lo toqué. Y lo usé desde 1994 hasta el 2012, y lo corté”, reveló Marcelo Tinelli cerrando el debate sobre el perfume con Guillermina Valdés.