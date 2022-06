La picante reacción de Wanda Nara tras la filtración de la nueva canción de China Suárez sobre el escándalo

Wanda Nara dio que hablar en las últimas horas luego de que publicara desde su cuenta oficial de Twitter un picante mensaje tras la filtración de la nueva canción de la China Suárez.

“Naaaa jajajaj”, escribió la esposa de Mauro Icardi en sus redes sociales en la tarde de este miércoles después de que en LAM dieran a conocer una parte del próximo lanzamiento de la actriz.

Cabe recordar que la ex de Benjamín Vicuña también fue noticia en las últimas horas tras conocerse el monto que cobraría en el nuevo programa Canta Conmigo Ahora.

“Ella es una de las confirmadas, pidió una fortuna, 8 millones de pesos. Son 500 mil pesos por programa y al mes da un aproximado de 8 millones”, contó Estefi Berardi en Mañanísima.

QUÉ DICE LA NUEVA CANCION QUE SE FILTRÓ DE LA CHINA SUÁREZ

En LAM mostraron un fragmento de la nueva canción de la China Suárez en la que habla del precio de la fama y los dichos acerca de su vida privada.

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más qué decir. Atrás de un falso perfil se esconden todos los días, me llenan de espinas”, dice al inicio.

"A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía, a veces quiero escapar para olvidarme de todo". G-plus

Luego, continúa: “A veces quiero escapar para olvidarme de todo. Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos, algo se desarma en el suelo”.

“Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era. Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera. Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos?”, finaliza.