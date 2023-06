Pía Slapka blanqueó su pelea con Luli Fernández: el tenso ida y vuelta

Pía Slapka blanqueó en Socios del Espectáculo su cruce con Luli Fernández, detalló cómo fue el tenso ida y vuelta que mantuvieron y cómo quedaron las cosas.

“Yo no tengo tengo amigos en el medio, no era amiga de Luli tampoco. Tuvimos un ida y vuelta, ella me mandó un audio, estaba un poco enojadita”, dijo la conductora.

Entonces, continuó: “Estaba un poco enojada cuando hablé de ella en La Tarde del 9 en un tono jocoso y entiendo que a veces eso hiere la susceptibilidad de alguien”.

“Cuando dije que no me caía muy bien me mandó un audio y ahí tuvimos un intercambio, le dije lo que pensaba, después le mandé el último audio y me clavó el visto”, confesó.

PÍA SLAPKA HABLÓ DE SU VÍNCULO CON TOMI DENTE

Pía Salpka habló de su vínculo con Tomi Dente, su compañero de conducción en La Tarde del 9, y aseguró en el programa de eltrece que no tiene amigos en el ambiente.

“¿Con Tomi Dente cómo te llevas? ¿Se hicieron amigos?”, le preguntaron los Socios del Espectáculo y la modelo respondió: “Bien, nos conocimos el año pasado. No somos amigos, no tengo amigos en el medio”.