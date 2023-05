Una participante de Pasaplatos hizo bailar a Carina Zampini un tango en vivo: "Tengo que aprender"

A poco de que debutara Pasaplatos, Carina Zampini y Lucimar –una de las concursantes que tuvo una segunda oportunidad para continuar en el programa de eltrece- divirtieron a todos los presentes con un baile especial.

“A ver, bailame un poquito”, atinó a decir la presentadora, antes de que la participante mostrara su talento para diferentes estilos de baile. Sin embargo, segundos más tarde, invitó a Zampini a bailar un tango.

“Tango es Argentina. Hay que aprender”, dijo Lucimar. Y Carina no dudó en enseñarle unos pasos para lo que aprovechar gran parte del estudio antes de continuar con la agenda habitual del ciclo.

¡A puro sabor y ritmo!

CARINA ZAMPINI CONTUVO A UNA PARTICIPANTE DE PASAPLATOS

El debut Pasaplatos (lunes a viernes a las 14.30 por eltrece) tuvo un momento de gran emotividad, cuando Carina Zampini se acercó a abrazar a una participante que se quebró en llanto al hablar de sus hijos.

Sensibilizada por tener su gran oportunidad en televisión, María Ángeles se conmovió al responderle a la conductora por qué pasó de trabajar como "criminalista forense a dedicarse a la cocina".

Entonces, los ojos de la tucumana se pusieron colorados cuando mencionó a Francesca (4) y Allegra (1), y de inmediato las mejillas se le llenaron de lágrimas: "No puedo hablar".

Ahí, Carina Zampini abrazó a María Ángeles para contenerla y que no le contagie la conmoción: "No me hagas esto".