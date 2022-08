Panam rompió el silencio sobre Piñón Fijo: qué dijo sobre el conflicto familiar que atraviesa el payaso

El drama familiar que atraviesa Piñón Fijo con sus hijos escaló mediáticamente en las últimas semanas y lo llevó a cancelar shows y a retirarse de la mirada pública; y ahora Panam habló sobre la situación que vive su colega.

En diálogo con Laura Franco, Juan Etchegoyen para Mitre Live le preguntó si el conflicto de Piñón la había afectado de alguna manera o su la había llevado a entablar diálogo con su colega, a lo que ella respondió que “no le correspondía hacerlo”.

“No hablé porque me parece que no corresponde. Son cosas muy íntimas que tienen que arreglarlo entre la familia, de manera privada si es posible porque él es una figura impecable”, señaló Panam.

PANAM ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE EL CONFLICTO DE PIÑÓN FIJO CON SUS HIJOS

“Creo que nadie puede decir lo contrario porque son treinta años impecables que tuvo siempre al servicio de los chicos, así que de esa parte privada no me corresponde opinar”, agregó Laura.

Asimismo, Panam habló sobre cómo vivió la experiencia laboral que mantuvo con Piñón en algún momento de la carrera de ambos. “Yo siempre respeto a todos los que se dedican al infantil, ya sea los conocidos o los que no son tan conocidos, pero tienen ese sentimiento de pureza y dedicación para los chicos”

“Tengo una empatía especial, en el sentido de querer ayudarlos, apoyarlos, hacerles una nota o participar en los programas que hacen”, agregó.