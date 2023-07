Pampito reveló si quisieron censurarlo en Intrusos durante su tremendo cruce con Jey Mammon

Un crudo intercambio de opiniones tuvieron Jey Mammon con Pampito cuando el conductor fue al piso de Intrusos para limpiar su imagen y remarcar su inocencia. Un detalle llamó mucho la atención en las redes cuando el periodista, en medio de su álgida pelea, se quitó la cuchara, como es conocido el auricular donde se comunica con la producción.

“Leí algo mucho en las redes y quiero preguntártelo para que lo desmientas o lo afirmes. Decían que te hablaban mucho por la cucaracha mientras vos estabas en el programa”, indagó Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) a su compañero.

"Decían que te hablaban mucho por la cucaracha mientras vos estabas en el programa". G-plus

“Sino parece una bajada de línea y que les dijeron que no lo ataquen”, le pidió la panelista, mientras el periodista aclaraba lo sucedido. “Lo de la cucaracha es importante aclararlo porque se arman fantasías”, empezó diciendo.

Foto: Captura de pantalla

PAMPITO CONTÓ QUÉ PASÓ CON SU "CUCARACHA" EN PLENA PELEA CON JEY MAMMON EN INTRUSOS

En ese momento, él explicó lo que no se vio. “Yo tengo un tema con uno de los productores por mis tonos. Yo soy muy calentón y lo que me piden es ‘decí lo mismo, pero un poquito más abajo, más tranquilo’. Es un arreglo que tengo con uno de los productores que me cuida mucho y una de las cosas a trabajar es eso”, afirmó.

"Se arma la ilusión de que en la cuchara nos bajan línea. Confíen en mi palabra. Nadie nos dijo qué preguntar y que no". G-plus

Su molestia se dio por las frase de Jey donde lo aludía y los turnos que tenían los periodistas del ciclo de Flor de la Ve para preguntar. “Me decía ‘tranqui que es el turno de Maite’, porque era el turno de ella. Yo salté porque me nombró. Me saqué la cucaracha y seguí, pero nunca me dijeron ‘no preguntes’”, aclaró.

Más sobre este tema La confesión de Ángel de Brito sobre su tenso cara a cara con Jey Mammon: "Se lo dije en la jeta"

“Se arma la ilusión de que en la cuchara nos bajan línea. Confíen en mi palabra. Nadie nos dijo qué preguntar y que no. Imagínense con una profesional como Laura Ubfal no le vas a bajar línea ni loco”, cerró, desmitiendo que lo hayan querido censurar.

Más sobre este tema Lucas Benvenuto reaccionó a la demanda de Jey Mammon: "Mirá qué relajado estoy"